Ilha das Fajãs em São Jorge, Portugal – Siviagia

Eles a chamam Ilha das Fajãs, porque oferece uma quantidade significativa de terras de origem vulcânica como nenhuma outra pérola do arquipélago português dos Açores, mas é a ilha da Isola Bruna, queijos e amêijoas, rochas e rochas. Cheio de mistério e história, com uma singularidade em cada esquina, São Jorge É um paraíso à espera de ser descoberto e oferece experiências inesquecíveis.

São Jorge, Ilha Bruna e Fajãs

Também conhecido comoIlha Bruna, São Jorge tem formato alongado e uma sequência rítmica de cones vulcânicos que fazem a região central ondular como um animal pré-histórico. No interior, o planalto dá lugar a altas falésias que mergulham no fundo do mar ou terminam em pequenas zonas planas. Fajãs.

São Jorge apresenta-se como uma paleta de cores, com o verde das florestas e pastagens semi-naturais, o castanho dos campos agrícolas, o preto das rochas e o azul do oceano. Outro elemento único da ilha é a sua miríade Dragoeiros E manchas de vegetação nativa nos vales permanecem intactas porque estão protegidas da intervenção humana. Esta hipnotizante terra localizada no mar faz parte do grupo central e é um dos chamados cumes. “Ilhas do Triângulo”, junto com Fiel e Pico. Tem uma área de aproximadamente 250 quilômetros quadrados e uma população de cerca de 10.000 habitantes.

O Fajãs São uma característica única da ilha que a inclui Mais de 70, e revela muito sobre a relação equilibrada entre o homem e a natureza, bem como sobre paisagens e biodiversidade únicas. As trilhas são uma das melhores formas de admirá-las de perto, pois algumas delas só podem ser alcançadas a pé, com graus variados de dificuldade e possibilidade de solicitação de guias especializados.

Como conseguir as fajas mais sugestivas

Fajã dos Cubres Inclui as únicas lagoas costeiras do arquipélago, separadas do mar por praias, refúgio natural para diversas aves marinhas e migratórias. Seu nome vem da planta Cubos (Nome científico: solidago sempervirens, conhecido como goldenrod), tem pequenas flores amarelas. Ele foi premiado recentemente 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias Costeiras. Situa-se a 3 km a oeste da Fajã da Caldeira do Santo Cristo e, tal como esta, sofreu um aumento de dimensão na sequência de sismos como os de 1757 e 1980. Uma caminhada tranquila por um caminho ondulado leva entre as rochas. Duas fajãs.

no Fajã da Caldeira do Santo Cristo O acesso é feito através de percursos pedestres a partir da Fajã dos Cubres ou da Serra do Tobo, de onde se desfrutam de magníficas vistas sobre a costa norte da ilha. É um sítio de primeira importância nacional e de interesse científico e geológico. Na verdade, é classificado Reserva natural parcial E Zona Ecológica Especial, com o objectivo de conservar as populações de moluscos existentes e manter o equilíbrio ecológico. Aqui encontra condições ideais para a prática de diversos desportos como o surf e as caminhadas.

Fajã do Ouvidor É uma das mais procuradas do litoral norte, suas acessibilidades e piscinas naturais conferem-lhe uma singularidade que atrai muitos visitantes, sendo Bossa Simo Diaz a maior e exemplar. É especialmente popular durante as festas do Espírito Santo, durante as quais se cozinham e servem os tradicionais sobas do calhao.

Abordado por um caminho estreito e inclinado, o Fajã João Diaz Pertence à Freguesia dos Rosais e deve o seu nome ao proprietário que detém a maior parte das Fajãs. Caixas d'água são instaladas nas casas para coletar a água da chuva. A sua paisagem é particularmente notável por possuir uma baía com um pequeno areal.

No entanto, deslocando-se para a costa sul de São Jorge irá deparar-se com Fajã dos vims, é muito atraente pela sua dimensão e carácter, uma zona residencial espalhada pela serra. Observação O cultivo do café é único na EuropaTambém popular para artesanato comoColzas da Fajã dos Vims, colchas tecidas por artesãos em teares de pedal. Aqui correm três ribeiras e a singularidade da Ribeira dos Vims é ser fonte de água mineral.

Você também pode encontrá-lo na parte sul da ilha Fajã das Almas, no concelho de Velas, é um pequeno paraíso rural. Existem duas igrejas aqui: A Ermita de Nossa Senhora das AlmasLocalizada em Barbós, e Ermita de Santo CristoConstruído em 1876. Danificado por um incêndio em 9 de setembro de 1880, reconstruído e reaberto em 14 de janeiro de 1882. Também conhecida como Fajã do Callao, possui um património natural que não deve perder.

Outros atrativos naturais da Ilha de São Jorge

Entre os atrativos que São Jorge tem a oferecer estão duas ilhas Ilhéu dos Rosais E Ilhéu do Topo, podem observar-se muitas aves marinhas nidificantes e magníficos exemplares da flora endémica dos Açores. A um quilómetro do Ilhéu do Topo encontra-se uma antiga vila piscatória caracterizada por um pequeno porto e um farol.

O ponto mais alto de São Jorge onde pode desfrutar de uma vista deslumbrante Pico da Esperança, cujo panorama abrange também os vizinhos Pico, Graciosa, Tercira e Fiale. E a não perder Parque Natural Florestal da SilveiraAdequado para famílias com crianças.

Património Cultural de São Jorge: O que ver

Acredita-se que os navegadores portugueses tenham passado por São Jorge e outras ilhas vizinhas. A liquidação começou por volta 1460 E é a segunda ilha do grupo central. Uma década depois, vários assentamentos foram estabelecidos nas costas oeste e sul País de Gales. As casas foram construídas em harmonia com a paisagem envolvente. Na ilha você pode admirar belos portos que são portas de entrada para casas e igrejas centenárias. A arquitetura religiosa é excelente Igreja de Santa BárbaraClassificado como Monumento Nacional.

Fajãs, principal marco da ilha, está incluída na lista Reservas Mundiais da Biosfera da UNESCO. Os costumes associados a estas pequenas planícies únicas dos Açores, que surgiram na sequência de terramotos, fortes chuvas ou outros acontecimentos desestabilizadores que afectaram as rochas, foram assimilados ao longo dos anos, criando uma identidade cultural que perdura até aos dias de hoje. Para descobrir a história e tradições de São Jorge, recomenda-se visitar aqui Museu de Arte Sacra Velas ou outros Museu Francisco Lacerta da Calheta.

Eventos a não perder nos Açores

Em Abril celebra-se nas Velas a Festa de São Jorge com procissões, feiras e concertos. Em Maio, tal como outras ilhas, o Festas do Espírito SantoSão organizadas diversas romarias pelas diferentes fajãs, que culminam em festas populares animadas por música tradicional.

Principais Festivais da Ilha Semana Cultural de Velas E isto Festival Kalheta. Ambas realizam-se em julho e oferecem uma programação cultural com exposições, conferências, desfiles etnográficos, música popular e animação noturna. Muitos residentes de outras ilhas aproveitam estas férias para viajar até São Jorge.

Food Tour: À Descoberta dos Sabores de São Jorge

O produto mais conhecido de São Jorge Queijo de São Jorge, Queijo maduro, de pasta dura ou semidura, de aspecto conservado, sabor ligeiramente picante e aroma intenso. É um produto de renome internacional cujas qualidades o distinguem dos restantes queijos portugueses por possuir todos os métodos de processamento tradicionais. Mais um produto reconhecido pela sua qualidade superior Marisco da Caldeira de Santo Cristo, mas sujeitos a restrições de colheita, só podem ser apreciados em alguns restaurantes.

Alguns microclimas da Fajã permitiram o surgimento de raridades agrícolas como uma Cafezal Derivado do feijão colhido localmente, a Fajã dos Vimes atrai muitos visitantes pelo seu sabor e singularidade. Nas sobremesas típicas, deguste coscorõesExistem diversas versões, aromatizadas com erva-doce, canela e pimenta malagueta.

Experiências de natureza selvagem

Para os menos intrépidos, a ilha oferece boas condições para atividades de aventura, como rapel ou ao longo da costa, uma atividade desportiva ao ar livre que permite conhecer de forma original as praias da ilha e visitar locais de outra forma inacessíveis. É claro que devem ser praticados com segurança e com o apoio de especialistas. Para quem ama GeoturismoNas Velas destaca-se o Morro Grande, resultado de uma atividade vulcânica subaquática, e no centro da ilha é possível observar o alinhamento de cones que testemunham o fenómeno vulcânico.

As diversas fajãs ao longo da costa norte da ilha oferecem óptimos locais para a prática Surfar. Em particular, a Fajã de Santo Cristo é reconhecida internacionalmente não só pela qualidade das ondas, mas também pelas suas paisagens paradisíacas. No entanto, para aqueles que são alvo Observação de pássaros, importantes áreas de vegetação nativa, lagoas, um amplo areal e uma grande concentração de aves migratórias permitem observar uma variedade de espécies, das mais comuns às mais raras. As que se destacam das restantes são a Fajã dos Cubres e a Fajã dos Djolos. Os dois extremos da ilha, Topo e Ponta dos Rosais, são locais privilegiados para passear.

Fãs Excursão Por fim, encontrarão diversos roteiros oficiais, com guias próprios, diversos níveis de dificuldade e poderão viajar de forma independente ou com empresas especializadas. Esta é uma das formas mais populares de descobrir as maravilhosas paisagens que São Jorge oferece no litoral e no interior, através de um agradável passeio ao ar livre. É uma das ilhas mais populares dos Açores.