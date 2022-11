CR7 deixou o United, com alguns torcedores nas redes sociais pedindo que ele voltasse a Turim

Conclusão consensual de acordo entre Manchester United e Cristiano Ronaldo balançou os últimos dias mercado de câmbio Já que esta é uma notícia oficial em um ponto onde rumores e boatos estão no centro das atenções considerando a reunião de inverno. Antes do início do Mundial no Qatar, o craque português criticou duramente o clube inglês por não investir em estruturas de referência e seleção técnica. Desde a assinatura de Rangnik para Den Haag CR7 não tinha nenhuma relação real com ele.

Então – junto com as muitas questões técnicas do ano – a decisão de dividir.

O craque português está atualmente envolvido com a seleção portuguesa no Qatar, mas mantém-se equilibrado Ele é um agente livre: Várias opções (para não dizer fantasiosas) anunciadas pelas escolas secundárias, desde a chegada ao Sporting de Lisboa à experiência no Campeonato Asiático ou na Major League Soccer. Um retorno difícil, muito difícil, eventual JuventusO português nunca escondeu que vivia muito bem com a família em Turim.

O clube da Juventus publicou recentemente um vídeo no Twitter, referindo-se ao golo que marcou com o pé esquerdo durante o tempo que o português fez à sombra de Moll.

Isso aparentemente gerou comentários de muitos usuários da Juventus, alguns dos quais pediram que a Juventus considerasse o clube. Retorno do jogador Em Turim. Com Vlahovic, Milik e Kean no time e considerando o salário de Ronaldo, um retorno aos Bianconeri ainda parece quase impensável.

lá A Juventus foi lançada recentemente O vídeo do gol de pé esquerdo de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões durante um período beligerante em Turim provocou comentários de torcedores à luz do término oficial do contrato do português com o Manchester United.

O coro da Juventus foi unânime: ‘Traga-o de volta para Turim‘. ‘Não me dê esperança’, disse um fã em particular, observando uma possível interpretação do vídeo como um sinal de mercado. Como já destacado é quase impossível que o CR7 retorne em preto e branco.

Cristiano Ronaldo marcou na primeira partida da Copa do Mundo em andamento no Catar

Como dissemos no início, as opções à disposição de Cristiano são muitas: Dos Emirados Árabes Unidos à Major League Soccer via hipóteses do Chelsea e do Sporting de Lisboa. Mesmo que Cristiano não volte a Turim Poucos fãs, mesmo médicos, sonham com o retorno sensacional de CR7.

Entretanto, o campeão português repetiu o que de melhor faz em campo: pontuarDesta vez, contra Gana, ele fez 3 a 2 com a camisa de Portugal, com Cristiano marcando primeiro e depois convertendo um pênalti para fazer o 1-0.

