Um morreu e três ficaram feridos, um em estado crítico

Havia um homem Ele foi morto a facadas durante uma violência lutar A noite irrompeu no centro histórico caldaniceta. Outras três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado crítico. A polícia registrou o caso e está investigando.

Assassinato em Caltanissetta

Conforme relatado pela ANSA, o assassinato ocorreu na noite de sexta-feira, 25 de novembro. O centro histórico de Caltanissetta, via San Domenico, perto de uma pousada. A mecânica do sangue ainda não foi esclarecida, mas pelo que foi revelado, o esfaqueamento teria ocorrido O auge de uma polêmica Entre muitas pessoas.

A vítima tem 51 anos. Marcellus tortorici. Ele foi atingido na garganta e morreu pouco depois de dar entrada no pronto-socorro do Hospital St. Elias.

O assassinato foi cometido no centro histórico de Kaltaniseta

Três feridos, um em estado crítico

Dentro Luta de espadas Eles eram Três pessoas ficaram feridas. Era o irmão da vítima e outros dois homens, com quem os dois brigaram. Um dos feridos foi esfaqueado no peito, perto da axila, e foi levado para o hospital em código vermelho, onde está recebendo tratamento. Condição grave.

A polícia então interveio no hospital e restaurou a paz Parentes vão causar perturbação Aqueles que entram no departamento de emergência estão envolvidos.

Investigações

A investigação do assassinato foi entregue aos Carabinieri de Caltanissetta. O exército está interrogando várias pessoas que estavam presentes no local do crime no momento da disputa Para recriar a dinâmica de perfuração.

De acordo com a primeira reconstrução, era um Louvor pesado Dirigiu-se a uma mulher para esquentar as coisas. Em nenhum momento os quatro passaram das palavras para a ação, eles Lâminas cegas.

No local, os Carabinieri encontraram uma das armas brancas utilizadas na luta. Mais estudos e investigações estão em andamento.