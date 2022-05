Centenas de mulheres denunciam abuso verbal e físico após manifestação em Albiny, Rimini

Durante três dias, a multidão encheu a cidade com mais de 400.000 pessoas. A equipe Rimini de Non Una de Mano recebeu centenas de reclamações e depoimentos de mulheres, principalmente das Formaids e funcionários que trabalharam no espetáculo. A Associação Alpina manchou o incidente que os define, no entanto, como os “episódios fisiológicos de grosseria”

Durante três dias, uma multidão de tropas alpinas encheu a Riviera de Rimini e Romagna com mais de 400.000 pessoas. Mas o grande evento deixa um trem: o grupo de Rimini de Non Una de Meno, que luta há anos contra a violência de gênero, foi chamado a denunciar o assédio sexual recebido. Centenas de pessoas, principalmente mulheres jovens, empregadas e empregadas domésticas, compartilharam a experiência de serem submetidas a agressões verbais e físicas, principalmente por homens, devido ao consumo excessivo de álcool. Com muitos homens que vinham assobiando, gritando, propostas obscenas, espancamentos e assédios físicos. “Quando começamos a reunir e compartilhar seu testemunho, a resposta foi esmagadora, com o número e a gravidade da perseguição sendo esmagadores”. Um escreve sem diminuir. “Assobios, chamadas de gato, ameaças e assédio total fizeram com que muitos que querem viver em sua própria cidade sejam culpados de assediar estudantes, mulheres, pessoas transgêneros e pessoas de gênero diferente, disfarçados de sentimentos e tradições dos alunos, serem ameaçados e intimidados. em negar poder e intimidação.

Associação Alpina: "Capítulos Fisiológicos da Rugosidade" A Associação Alpina Nacional emitiu uma nota denunciando e difamando estes capítulos, dizendo que "certamente não pertencem às tradições e valores que sempre são defendidos e defendidos", mas ao mesmo tempo "insistiram" que, após as devidas investigações, parece que nenhuma queixa foi apresentada à polícia; Ele observa que quando centenas de milhares de pessoas se reúnem em um lugar, episódios de brutalidade ocorrem quase fisicamente, no entanto, o valor de mensagens como paz, fraternidade, unidade e amor ao pátria transmitida por mais de um século certamente não pode ser exagerada.Ou não condenou o incidente de vários representantes da empresa que falaram, e o anúncio criou mais indignação entre associações e meninas abusadas. Esta não é a primeira vez que as reuniões alpinas terminam sem luz devido ao assédio e à bebida por parte dos ouvintes. Conforme já noticiado pelo Isle Post, várias mulheres em Trento em 2018 já relataram ter recebido assédio de participantes da reunião. Em tal situação, Ana se solidarizou com as mulheres vítimas de violência e se isentou de comportamentos semelhantes.

"O que vivi pelas tropas alpinas é degradante para todas as mulheres"

Centenas de testemunhos foram recolhidos por Non una di less e distribuídos nas redes sociais. "Entre ontem e hoje – diz um barman em centenas de histórias coletadas nas redes sociais – todas as mulheres de quem fui vitimado pelas tropas alpinas foram humilhadas. Uma alpina tentou lamber minha boca quando comprei o pedido. A mesa. O testemunho do tempo é "Ontem à noite, quando eu estava andando de bicicleta, eles me impediram de tentar me levar para um celeiro. Pisei em um pedal rápido e corri", disse uma mulher. Quem tira a máscara à força e tenta beijá-la na bochecha é constantemente elogiado, desde 'você está linda' até que calcinha você usa e o que você veste, um dos depoimentos. Recolhidos pela Sociedade. Apesar da sua atratividade e da dimensão do evento, é difícil formalizá-los na denúncia apresentada às autoridades competentes. Porém, nas próximas horas capítulos mais sérios serão recolhidos e denunciados, mesmo que seja difícil identificar os responsáveis.

