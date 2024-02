Demonstração de trator em Roma em 9 de fevereiro de 2024

Os representantes dos agricultores branquearam após a reunião com o Governador e o Comissário da Polícia. Os tratores estão prontos para invadir a capital. Embora os horários e os métodos ainda não sejam certos, estamos de facto a avançar para uma grande manifestação em Roma, na sexta-feira. Isto foi revelado no final de um encontro entre os representantes dos agricultores que foram ao encontro do Comissário da Polícia e do Governador de Roma. “A situação é muito favorável. Amanhã (edição de hoje) definiremos tudo”, explica Salvador Faiz, porta-voz da Coordenação Nacional de Recuperação Agropecuária, à Adnkronos.

Tratores em Roma em 9 de fevereiro

“A reunião com o Primeiro-Ministro e o Comissário da Polícia foi muito positiva. Estamos a protestar. Como sempre dissemos, não contra o governo, mas contra a União Europeia, creio que há muitas pessoas a expressar a nossa preocupação. Esmagadora. Nós espero que o governo esteja conosco. E traremos problemas para a Europa – Faiz explica então ao posto Tg2 – as novas políticas da PAC são muito desfavoráveis ​​ao nosso setor e favorecem algumas multinacionais. Para proteger a nossa identidade como agricultores italianos para as nossas empresas e nossos produtos. Temos produtos excelentes que devem ser protegidos a qualquer custo.”

Por que os agricultores protestam? Causas da agitação do trator

Guarnição às portas de Roma

Mas o movimento dos agricultores parece estar dividido. A voz do líder, Danilo Galvani, também vem do camponês traído Grau, que não comenta a manifestação com tratores em Roma, mas sim confirma os protestos em torno da capital. “A partir de quinta-feira – garante Adnkronos – reuniremos tratores em torno de Roma. De toda a Itália chegaremos às reconhecidas guarnições de Formello, Torrimpietra e Albano”.

Dirigido por Itália Viva

“Roma é o maior município agrícola da Europa, e os gritos de alarme dos agricultores que actualmente marcham pelo coração da capital com os seus tractores não devem passar despercebidos. A Assembleia Capitolina de hoje (versão actual) pela nossa moção urgente pedindo ao Presidente da Câmara e o Conselho para pressionar o governo a restaurar a isenção Irbef para os agricultores e manter a contribuição para os empresários diretos e agrícolas. Estamos satisfeitos com a aprovação. 40, medidas que consideramos necessárias para evitar uma crise estrutural no setor e para retornar ao crescimento dos investimentos e das exportações – Valerio Cassini e Francesca Leoncini, vereadores do Capitólio da Itália Viva, escrevem em nota. Depois de uma pergunta feita pelos nossos parlamentares ao Ministro Lolobrigita, a Itália Viva continuará a desempenhar o seu papel nas regiões e em todos os níveis organizacionais. Na verdade, para relançar este sector estratégico, proteger os consumidores e garantir a competitividade e os níveis de emprego em cadeias de produção com baixos lucros e elevados custos de produção, não precisamos de novos impostos, mas de recursos suficientes e de medidas de apoio concretas.