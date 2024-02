TAP Atlântico inaugura Premium Lounge

A TAP Air Portugal dedicou o seu novo lounge no Aeroporto de Lisboa aos passageiros que viajam em voos fora do espaço Schengen. Todos os dias, das 05h00 às 24h00, os passageiros da TAP e da Star Alliance podem usufruir de um espaço que destaca a cultura portuguesa e pode acomodar até 100 pessoas numa área de 380 m2.

O novo lounge situa-se imediatamente a seguir à zona de controlo de passaportes do Aeroporto Humberto Delgado. Projetado pela Alma Design, o TAP Premium Lounge “Atlântico” celebra a herança cultural portuguesa e reflete a estratégia de sustentabilidade da companhia aérea, oferecendo aos passageiros um local de encontro, relaxamento e preparação. Real.

“O conforto do cliente é uma prioridade para a TAP, com variedade de soluções, ambientes de trabalho ou lazer e diversidade de oferta gastronómica. A TAP continua apostada na melhoria da qualidade do serviço ao cliente, esse é o objetivo do novo lounge e agora temos conseguimos, para os nossos clientes em voos para a América do Sul e do Norte, África ou Reino Unido. Claro que acreditamos que será uma boa escolha”, lembra Sophia Lubinha, Chief Customer Officer da TAP.

Com materiais portugueses como a cortiça, o burel – tecido artesanal português – e a cerâmica em primeiro plano, cerâmica que reflecte as fachadas típicas das casas portuguesas, os passageiros encontrarão um ambiente para trabalhar ou relaxar, bem como uma zona de restauração. A Ambar Company cuida da administração ao mesmo tempo que colabora na criação da área buffet Cateringpore, que oferece refeições quentes e frias inspiradas na cozinha portuguesa a qualquer hora do dia.

O calor da hospitalidade portuguesa e os abraços que antecedem cada viagem são reforçados por exposições temporárias de artistas portugueses com curadoria do site de arte e cultura urbana de Lisboa Underdogs. Expõem durante os próximos seis meses os artistas Raquel Belli e Petrida Studio, cujas obras se inserem num universo de arte contemporânea de inspiração urbana, obras focadas numa reinterpretação contemporânea da linguagem artística portuguesa.