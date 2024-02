Morreu Maria Fida Moro, a filha mais velha do ex-primeiro-ministro morto pelas Brigadas Vermelhas – Corriere.it

Era Estou doente há algum tempo, mas sua saúde piorou rapidamente nos últimos dias. Ele tinha 77 anos. Ele era legislador.

Compromisso cívico e política Uma vida cheia de guerras, mas sempre animada pelo empenho cívico e pela paixão (“Viaggio con papa”, para citar seis livros, entre os quais Rizzoli e uma peça de teatro). Politicamente turbulenta, Maria Fida foi eleita com o DC para o Senado da Apúlia em 1987, mas logo deixou o partido de seu pai, já em 1990 ingressando no grupo de Refundação Comunista como independente, e depois, após sua experiência no Senado, no Movimento pela Sociedade (com quem dirigiu, sem sorte, Fermo como prefeito). Mais tarde, visita a Alença Nacional. Novamente outros movimentos: do partido de Tini, onde se apresentou nas eleições europeias de 1999; Nas eleições locais em Roma, em 2016, na lista do Centro Democrático (com uma vitória muito ligeira).

Movimento Mesmo aventura pessoal, em 2013 com seu filho Luca (genro querido de Morrow, citado diversas vezes pelo presidente da prisão) fundou o movimento social cristão “Dimensão Cristã com Morrow”, inspirado justamente na política. Político do Partido Democrata Cristão. Mas mesmo do ponto de vista familiar, a vida de María Fida Moro nunca deixa de apresentar arcos de sofrimento e problemas. Primeiro dos quatro filhos do ex-líder do Partido Democrata Cristão, em 19 de julho de 2010, foi o único irmão ausente do funeral de sua mãe, Eleonora Moreau. Ele disse que já havia sofrido três ataques cardíacos e alguns tumores, com várias recaídas.

Desafio vencido Porém, Maria Fida conseguiu completar o último desafio. Reconhecer as medidas correctivas previstas na lei para as crianças vítimas do terrorismo (ou seja, rendimentos de pensões e longos períodos de contribuição: disposições introduzidas em 2004 com o objectivo de garantir as vítimas e as suas famílias; mas não reconhecidas. ela). Foi necessária uma longa batalha jurídica (com a ajuda do advogado Domenico Menorello) e daí a motivação política para mudar as salas. "Meu filho e eu somos infinitamente gratos à primeira-ministra Giorgia Meloni por este presente inesperado", disse Maria Fida em março do ano passado, "informando-me que a Câmara dos Deputados agiu ativamente para usar a Lei 206 de 2004 em favor de Alto. Moreau. Uma lei na qual perdi a fé depois de quase vinte anos de aplicação contínua. É um milagre que seu avô seja finalmente igual ao resto das vítimas e não haja mais discriminação injusta que nos machuque mais".