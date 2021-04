“Atualizações sobre Imola, Portugal e Espanha”

Albadi é um estrangeiro perigoso por estar na primeira posição no Campeonato Mundial de 2021. O AT02 está um grande passo longe do carro da temporada passada, com dois pilotos talentosos junto com Pierre Casley e Yuki Sunoda. As atualizações aerodinâmicas também estão em andamento.

“Vamos conseguir algumas coisas novas em Ímola, Portugal e Espanha. Estamos fazendo mais disso. Mas, quando chegarmos à Espanha, deveríamos ter dado um bom salto.“O casal disse em uma conversa Motorsport.com. Esta é a quarta edição da temporada do Grande Prêmio de Barcelona.

consulte Mais informação

Verstappen ainda não lançou o Mercedes: ‘as mesmas peças do carro então’

Alpatori é atualmente o quinto no Campeonato Mundial de Arquitetos. Yuki Sunoda conseguiu marcar dois pontos em sua estreia no Bahrein. Pierre Casley teve uma ótima posição de largada com o quinto lugar na etapa, mas um touchdown nos estágios iniciais da corrida possibilitou a pontuação desde o início.

Motor Honda

O motor Honda é um grande passo à frente do motor. Os japoneses vão se aposentar após esta temporada, mas no inverno eles têm feito tudo o que podem para fornecer uma fonte de alimentação poderosa no início da temporada. A diferença com a Mercedes foi reduzida muito, e isso é bom para o Albatross lutar com times como Aston Martin e McLaren (com motores Mercedes).