Solicitações APED para permitir que mais clientes entrem nas lojas

in Business, News, Economy · 02-04-2021 08:00:00 0 Comentários



A Associação dos Distribuidores Portugueses (APED) voltou a exigir um aumento “rápido” da proporção de pessoas no mundo empresarial, afirmando que é em Portugal que é injustificadamente “o mais baixo da Europa”, pondo em causa a credibilidade dos negócios.

“É necessário reconsiderar o problema da proporção de pessoas nas lojas neste momento de saúde pública que vivemos. Cinco pessoas por 100 metros quadrados – nesta altura inigualável a qualquer outro país membro – Portugal tem o índice mais baixo da Europa, mesmo em países com outro tipo de infecção, que é geralmente mais elevado, pelo menos o dobro do que acontece em Portugal ”, afirmou o Director-Geral do Barómetro Anual da APED da APED.

Segundo Gonzalo Lobo Xavier, esta situação “não tem razão nenhuma” para continuar porque “por um lado afecta a sustentabilidade dos negócios, especialmente no retalho especializado, e por outro não tem nada a ver com a realidade e cumprimento dos requisitos legais e de saúde pública ”.

“Os vírus se espalham nas áreas comerciais”, disse ele. Segundo a APED, o orçamento anual para 2020 está estimado em 2% a 3% – e se insistirmos em não observar o fato de que as edificações fizeram investimentos, o vírus pode se espalhar. Clientes, mas estão quase vazios ou com muito pouco tráfego ”, disse.

Segundo o vice-presidente, o risco é que “nos dias dos muito ricos, os clientes façam fila na porta” e os lojistas criem aglomerados que as pessoas “não conseguem controlar”.

“Isso foi resolvido aumentando o índice de consumo nas lojas, mantendo a eficiência na proteção dos consumidores e de nossos funcionários”, defendeu Gonzalo Lobo Xavier, ressaltando que a associação ficaria “muito feliz” se o índice dobrasse (por 10 pessoas por 100) . Metros quadrados), mas é “qualquer coisa mais do que sete [customers per m2] Já deu um sinal interessante para o mercado. ”

“Qualquer coisa entre sete e 10 já era suficiente para manter o equilíbrio e a saúde pública em intervalos, e fornecia mais uma oportunidade para as lojas terem mais tráfego quando todos os procedimentos eram restritos”, acrescentou.

A fim de converter os compradores ao cumprimento das regras, a APED pede “maior clareza e planejamento” das medidas anunciadas: “Anuncie a operação em uma quinta-feira e aguarde a saída de um pedido à meia-noite de sábado. A providência a ser tomada é o efeito segunda-feira, que é muito complicado. O governo precisa entender que temos que planejar a vida de nossos funcionários e a localização de nossas lojas, o que cria uma pressão injustificável ”, afirmou Gonzalo Lobo Xavier.

A associação também critica que “muitas vezes, ordens e diretrizes são tão duvidosas em suas próprias palavras que levantam dívidas enormes”.

“Precisamos de mais clareza, para não termos que discutir as interpretações da lei com as autoridades”, reclama.

De acordo com os dados da APED divulgados hoje, as vendas no retalho alimentar e especializado caíram 1,5% para 22.653 milhões de euros face a 2019, com as vendas no segmento alimentar a aumentar 8,1% (para 15.621 milhões de euros), não conseguindo compensar a queda de 17,7% no retalho especializado vendas a 7.032 milhões de euros.

Apesar do “impacto severo” das restrições impostas pela epidemia do Govt-19 em vários mercados varejistas especializados, a APED acredita que os números para 2020 mostram um “setor flexível”.