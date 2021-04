Férias virtuais na França e em Portugal

Inscreva-se para ir de férias virtuais à França e Portugal.

Devemos visitar locais, pedir vinhos para experimentar e ver as estantes dos nossos sonhos !!!

Junte-se a esses especialistas via Zoom no dia 26 de abril às 19h !!!

Marque a sua chegada https://bit.ly/FrPortgl.

O registro inclui a entrada para uma chance de ganhar !!

A Hidden Gem Travels Consulting tem o prazer de fazer parceria com Anne Thomas, Personal Stylist e AMA Waterways.

A noite é livre

Nossos palestrantes

Susan Wilson, Hidden Gem Travel Consulting

Uma viajante ávida, Susan adora trabalhar com clientes para criar viagens personalizadas e memoráveis. Onde quer que esteja o destino dos seus sonhos, Susan trabalhará com você para projetar sua jornada perfeita.

Anne Thomas, estilista pessoal

Anne Thomas é uma estilista personalizada em Fairfield County, que agora atende ao Reino Unido e Canadá, atendendo clientes nos Estados Unidos. Anne se formou no Fashion Institute of Technology há 20 anos e se especializou em estilizar mulheres para eventos especiais, como feriados e roupas do dia a dia; E tudo mais.