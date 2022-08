“Fui abusado à noite no centro” – Corriere.it

a partir de Pierpolo Leo

Queixa de menina de dezesseis anos: Acordando perto do forte na segunda-feira às 7 da manhã, ela se queixou de dor e memórias confusas de um jovem que supostamente a agrediu. Capturar imagens da câmera

Ele ainda está em estado de choque, quando chama a atenção dos agentes Volante que passavam. De manhã cedo no centro de Milão. A garota está a poucos passos do Castello Sforzesco. Já passa das 7, os últimos resquícios do feriado na cidade, praticamente não havia ninguém para notar a jovem no gramado na esquina da Minghetti. Uma menina de 16 anos de Milão, seus olhos estão assustados, suas calças estão um pouco abaixadas, ela se queixa de dor e tem lembranças perturbadoras das últimas horas. Uma coisa é certa: alguém tentou me estuprar.

Para rebobinar a fita – para reconstruir pelo menos um esboço geral do que aconteceu na noite entre domingo e segunda – levaria algumas horas. No final de uma visita ao Centro Anti-Violência da Clínica Mangiakalli – Quem detectaria sintomas compatíveis com a condenação da jovem – A menina ainda está cansada, confusa e assustada. A história começa com os investigadores do Flying Squad liderados por Marco Gall Uma noite foi organizada com amigos Nos vemos novamente depois das férias. Uma desculpa (cruz) para pais mais velhos que eles: vou dormir com um amigo. Na verdade, seus planos estão longe da ideia de uma festa do pijama. As moças se encontram no centro e dormem até tarde em um popular clube noturno.

Quando eles saem no meio da noite, é quase madrugada. Nesse momento – segundo as primeiras informações contadas pela vítima – escapa-se o engraçado roteiro que as garotas da noite imaginaram na véspera. Fora do restaurante, os amigos mal se veem. Um garoto de 16 anos está sozinho. Um jovem se aproxima dela e se oferece para acompanhá-la até o ponto de táxi mais próximo. Ela aceita. Os dois saíram sozinhos para a rua. Eles chegam aos jardins ao redor do castelo, talvez em direção à Piazzale Cadorna. Durante a viagem ele tenta beijá-la, várias vezes, ele a toca, insistindo cada vez mais, Embora a jovem se recuse várias vezes, ela acaba se libertando e puxa violentamente o agressor, que então o solta e segue em frente. O jovem de 16 anos caiu no chão a poucos metros de distância, confuso e assustado. Ao ver uma patrulha passando, ele se recupera e chama a atenção. READ Yoox Net-a-Porter: 47,5% de mudança para Farfetch, 100% de preferência

Os investigadores estão recebendo Imagens de câmeras da regiãoIdentificar pistas que nos permitam reconstruir a identidade do jovem descrito como o menino moreno.

Na mesma hora, em outra investigação, Em vez disso, há uma equipe móvel Um homem de 21 anos foi preso por quatro acusações de agressão sexual

Muitos foram cometidos contra mulheres entre maio e junho Entre os 19 e os 33 anos, foi perseguido numa scooter pelas ruas do centro. Era sempre a mesma coisa: às vezes ele os seguia para fora da academia, sempre em uma scooter, para caçá-los, forçá-los a assediá-los sexualmente e, eventualmente, escapar. Durante a investigação móvel, coordenada pelo departamento liderado pelo promotor Pasquale Addisso e pela deputada Leticia Mannella, O meio de locomoção escolhido ajudou a identificar o jovem de 21 anos (Terminou em prisão domiciliar) junto com todos os outros‘Comparando a carteira de identidade fornecida pela vítima, a roupa capturada pelas câmeras e o celular vinculado por seu celular.