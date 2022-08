“Allegri é muito menos capaz do que Mourinho, não é comunicador e não pode enviar mensagens aos seus jogadores”

Paulo Bargizia





Como você avalia o desempenho do Napoli contra a Fiorentina?

“O Politano fez um jogo difícil, mas o impacto de Raspatori foi fantástico. Deve-se destacar que o Napoli é um time que treina com menos intensidade com a bola. Com times como a Fiorentina caracterizados pela alta pressão, eles também têm o notável Spalletti. Limitação: Ele não é muito ativo, o que é uma pena, porque a qualidade do time azul é muito alta. E por sua natureza reflexiva. Não entendo, como Luciano decidiu substituir Osimhan, o nigeriano não pode ser retirado de campo, e por seu caráter e sua contribuição para a equipe”.





Comente as declarações de Casperini no final da partida contra o Verona? O que você acha do Juventus-Roma?

“É uma partida normal, especialmente para um personagem internacional. Se a Juve jogou sério no primeiro tempo, caiu significativamente no segundo tempo. Com os jogadores no elenco, a Roma deve ter um jogo diferente. Mourinho entregou e vai Definitivamente vai bem. Quanto à Atalanta, eles têm que se acostumar a ver performances como ontem contra o Verona com mais frequência. .Ele perdeu muito condicionamento físico e seu estilo de jogo também mudou.





Você consegue ver a pegada de Mourinho no projeto de Roma?





“Mau Allegri é um treinador que quer jogadores prontos e experientes. A Roma é muito forte, mas não há um plano real. Ele tem jogadores como Abraham, Pellegrini e Dybala. Este último não é um verdadeiro campeão. Mas, ao contrário do Milan, um mercado inteligente e preciso. Para marcar remates, os Giallorossi não podem falar de um plano em casa. O treinador português ainda tem a coragem de chegar ao limite de tentar encontrar uma reacção. Um treinador estratégico, por outro lado, Allegri é muito menos eficiente, ele não é um comunicador e não pode enviar mensagens para seus jogadores.





Exame no Inter?

“Inzaghi acabou na mira dos críticos porque repetiu alguns dos erros que cometeu na temporada passada. Além disso, ele deu muito espaço à Lazio com mudanças durante o jogo; esses erros foram repetidos na temporada passada, neste caso durante o dérbi com o Milan, Nerazzurri está trabalhando muito para os forasteiros, mas com a chegada de Lukaku, a equipe O jogo mudou, sinal importante no contexto nerazzurri Jogador da Lazio, porém, pode não ser o perfil certo para o Inter, mas sua chegada pode ser decisivo, principalmente após a despedida de Ranocchia2.





Como você vê os caras recém-promovidos após o início desta temporada? Quais times podem ser rebaixados?

“Seria presunçoso tirar conclusões já. No entanto, Monza está enfrentando dificuldades devido à gestão complexa da equipe e ao estilo de jogo Stroppa. Brianza não está enfrentando um período feliz no momento. Quanto à Sampdoria, Giampaolo tem grandes idéias de futebol , mas o mercado de transferências é desconfortável.Sampdoria, assim como o amarelo e o azul do Verona, no entanto, não haverá problemas em alcançar a salvação.





Como estão progredindo as negociações Nawaz-Napoli?

“O negócio foi bloqueado, há poucas chances de contratação do costarriquenho no Napoli. O goleiro recebeu 3 milhões e o resultado das negociações depende do PSG. Pode haver uma solução na última hora do mercado. Descobriu-se que os parisienses podem oferecer uma indenização a Kieler e vendê-lo por empréstimo ao Napoli.No time Azzurri, o ex-Real em janeiro A hipótese de contratação não está descartada, principalmente no porto devido à metade dos números que podem entrar em cirurgia.





E Fabiano?

“O contrato entre Nápoles e PSG terminará em cerca de 22 milhões com bônus adicionais. Logicamente, as duas negociações não estão entrelaçadas”. Ronaldo-Nápoles? “Temos que estar atentos até o último dia do mercado de transferências. Mesmo que o United vá contratar Anthony do Ajax, Mendes não está desistindo. No entanto, ds não está apenas propondo CR7 ao clube azul, mas também ao Chelsea. Concluindo, se for o caso, a United fará uma oferta de três dígitos por Osimhen e o salário do português, grande parte deverá ser paga e depois a Blue Company analisará a proposta.





O que o futuro reserva para Unas?

Adam pode deixar o Napoli permanentemente nesta janela de transferências. O argelino tem algumas ofertas de alguns clubes que já iniciaram ligações com a região da Campânia. Se precisar ser vendido, a empresa não intervirá no mercado.





As próximas vitórias das equipes italianas?

“Após a chegada de Barak, a Fiorentina também se prepara para contratar Bajrami. O Empoli, por outro lado, estará perto de devolver o empréstimo de Jurkowski do Viola. Além disso, haverá uma troca com o Nastasic entre o clube toscano e o Spezia. Nikolao irá para Florença. Onana, do Bordeaux, também usará a camisa de águia. O futuro de Malinowski O quê? “Ele é o guardião da propriedade de Pergasi e estará em Atlanta a mando da administração. De qualquer forma, Devi precisará de um meio-campista.” Juventus-Paredis? “A mudança terminará quando Fabian assinar com o PSG. Só espera a posição oficial do espanhol”.