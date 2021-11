Os líderes são firmes, mas não um data-corriere.it

Vinte países que representam três quartos das emissões estão divididos sobre o momento da emergência. Agora cabe a Cop26

Isso também se aplica ao clima que recebeu mais atenção ontem. “Esperanças não cumpridas, mas enterradas”: comenta o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, sobre a declaração final sobre mudanças climáticas. Os países do G20 são responsáveis ​​por três quartos das emissões de gases de efeito estufa Eles estão divididos quanto ao tempo da emergência Agora, “a bola vai para o campo britânico”, ou seja, na Cop26 em Glasgow. No clima, o G20 realmente reconheceu que o impacto da mudança climática em “1,5 ° C é muito menor do que 2. Manter a meta de 1,5 exigirá ação e compromisso significativos e eficazes de todos os países”.

No entanto, não há menção de 2050 como um termo para emissões zero, Falamos em vez de “por ou perto da metade do século.” No entanto, Draghi disse: “Não foi tomado como uma ordem.” Havia risco de recuo. O primeiro-ministro italiano acredita firmemente que será mais fácil trabalhar com a China e a Índia a partir de agora, E estamos perto de atingir US $ 100 bilhões em financiamento para apoiar os países mais vulneráveis. Também houve muitas festas bilaterais no último dia. Destes, o encontro entre os dez países foi sobre o G20 da forma mais restrita Cadeias de distribuição que reduzem a chegada de produtos aos consumidores durante epidemias: Pita precisava de uma reunião porque os Estados Unidos foram particularmente afetados pelo problema.

Então Biden explicou como com Ursula von der Leyen Eliminação de impostos sobre as importações europeias de aço e alumínio Isso não só ajudará a restaurar a confiança e o diálogo entre países amigos, mas também ajudará a enfrentar o risco de elevação de preços nos Estados Unidos e de restrição da influência da indústria chinesa, que produz a preços mais baixos, mas é mais poluente. Esta iniciativa também foi criada sob o mantra de “Política Externa para a Classe Média”.

O secretário de Estado Anthony Blingen se reuniu com seu enviado chinês, instando-o a sentir os “graves danos à independência de Taiwan”. Blinkan Wang Yi acusou a China de aumentar as tensões (8 aviões chineses se infiltraram no Estreito de Taiwan enquanto eles conversavam). Esta cúpula confirmou o retorno dos Estados UnidosMas a visão de cálculo e estabilidade de seu presidente se voltou para a China e para desafios internos complexos. READ Os filhos de Cristiano Ronaldo e Rooney, Manchester United, na seleção Sub-12

