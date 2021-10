Resumo, placar, câmera lenta e relatório de jogo

Partida válida para o 11º dia da Série A 2021/2022 entre Salernitana e Napoli no Estádio Arachchi: Resumo, Placar, Conclusão, Moviola e Notícias ao Vivo

Em uma partida caracterizada por excelente atitude competitiva, graças a um gol de Zilinsky no segundo tempo, o Napoli é dono do clássico da Campânia e voa por cima da mesa.

Resumo Salernitana Napoli 0-1 O filme

Apito inicial – Toque

3 டுகிறது Jogando o jogo em Nápoles – Como o Napoli pode imaginar criando o jogo, Salernitana se defende e começa tudo de novo.

6 ‘Jilinsky se aproxima da pontuação – Passa de Lorenzo da direita para pegar a pole no centro da área. O meio-campista tenta virar a mão esquerda, mas chuta bem acima do travessão.

10 ‘Oportunidade para Lozano – Politano salta sobre o homem e Lozano começa a cruzar para a direita onde ele salta. O título termina na encruzilhada.

15 ′ Combinação Deliciosa – Com boa velocidade agora no arco, as equipes se enfrentam abertamente.

23 ‘Muitos erros – Fase um pouco confusa do jogo: muitos erros de ambos os lados.

29 ′ Pequeno show – Os ritmos diminuíram e os erros aumentaram. Competição quebrada e impressionante agora.

31 ‘Nápoles é perigosa – O bom contra-ataque do Napoli, que chegou à área da granada com alguns passes, livrou o cruzamento de Politano da defesa da casa.

37 ‘Tiro de Anguissa – No desenvolvimento do escanteio, Angusa tenta uma volta com o pé esquerdo. Tiro alto o suficiente para ficar acima da barra transversal.

41 ′ Tiro Mario Rui – Os portugueses procuram manter a bola ao lado, cruzando de fora para a esquerda.

43 ‘Tiro de Lozano – Zilinsky apoia Lozano de dentro da área tentando surpreender Belek com a bola bem acima do travessão, direto de dentro.

46 ′ Salernitana Chance – Schiavone recupera buracos após um erro de Mario Rui, de Ospina saindo de cruzamento rasteiro daquela área.

53 ‘de Lorenzo tenta – Manobra do Napoli e chute cruzado de Lorenzo, mas a bola ricocheteou na ponta de Belleck.

61 ‘Nápoles em frente! – Zilinsky abre o Campania Derby. Ação caótica na área da granada, Bettagna pega o travessão e depois de acertar a bola continuamente e repetindo, chega à esquerda do poste que leva o Napoli para a frente.

10 de 69 ‘Salernithana – Castanos foi expulso. O meio-campista cipriota entrou em Anguissa com um pé de martelo. Fabri, que primeiro pintou de amarelo, mudou a cor do cartão e expulsou o jogador.

76 ′ Espulzo Goulibali – O Senegal foi nocauteado por uma última falta cometida contra Simi.

81 ′ De Lorenzo defende online – A cobrança de falta de Ribery na ponta defende a manchete azul do zagueiro colocada na trave.

82 ′ Strandberg se aproximou do placar – Tiro na cabeça de um canto da Noruega, a bola do meio é convenientemente bloqueada por Ospina.

89 ‘Elmas Shot – Chute forte em torno da Macedônia, Bélgica dispensa, Fabian tenta novamente no rescaldo da ação, mas o goleiro da granada bloqueia.

91 ′ Mario Roy se aproxima da pontuação – Grande diagonal do português, Peleg desvia um escanteio, mas Fabri não dá o escanteio.

Homem em campo: Jilinsky Boletins

Salernitana Napoli 0-1: Resultados e relatório da partida

.INTERNET: 61 ′ Jilinsky

Salernithana (4-2-3-1): Belek; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri (86 ′ Gagliolo); Castanos, Di Tacchio, Schiavone (86 Dijuric); Ribery; Ponasoli (71 ′ OP), Condomínio (64 மி Cm). Disponível. Fiorillo, Russo, Jarosinski, Veseli, Aya, Kechrida, Delhi Gary, Vergani. Tudo. Colando

Nápoles (4-3-3): Ospina, de Lorenzo, Rahmani, Coulibaly, Mario Rui, Anguisa, Fabian, Zilinsky, Politano (80 ′ Juan Jesus), Mertens (60 ′ Pedagna), Lozano (60 Elmas). Disponível: Meret, Marfella, Demme, Elmas, Insigne, Ghoulam, Petagna, Zanoli, Lobotka. Tudo. Spalotti

Juiz: Assassinos

Avisos: Anguissa, Mario Rui

Expulso: Castanos, Gaulipali