Caso Regeni, quatro 007 egípcios em julgamento

Um juiz de Roma julgou preliminarmente quatro 007 egípcios acusados ​​de sequestrar e assassinar Giulio Regeni no Cairo entre janeiro e fevereiro de 2016. O julgamento foi marcado para 20 de fevereiro pelo juiz Roberto Ranacci. Capital. Os arguidos são acusados ​​de cumplicidade em lesões corporais agravadas, homicídio qualificado e sequestro agravado, consoante a sua situação.

“Obrigada a todos, hoje é um lindo dia”, disse a mãe de Giulio Regeni, Paola Defenti, após a decisão do juiz da audiência preliminar de Roma.

A Presidência do Conselho de Ministros foi aceite como parte civil no processo contra os quatro 007 egípcios. A decisão foi decidida por um juiz de instrução de Roma, que examinaria um pedido de acusação apresentado pelo procurador-adjunto Sergio Colleocco aos acusados.

“A ausência do arguido não reduz o julgamento a um simulacro. A reconstrução pública dos factos e das responsabilidades individuais numa investigação criminal corresponde a um dever constitucional e superior. As investigações tentaram ser realizadas com total confiança, foi o que disse o vice-procurador Sergio Coliocco durante seu discurso no grande tribunal, ao reivindicar os quatro 007 egípcios.

Schlein, esperamos verdade e justiça para Giulio



“Estamos aqui para confirmar a nossa total proximidade com a família de Giulio Regeni, não só para o pessoal da comunicação social que aqui chegou esta manhã, mas esperamos que este seja o início de um processo há muito esperado e há muito proibido. amarelos que mantiveram viva a atenção durante estes anos de mobilização desde fevereiro de 2016”. A secretária do Partido Democrata, Ellie Schlein, falava numa sessão à porta do tribunal de Roma, onde está marcada para hoje a audiência preliminar do julgamento do homicídio de Giulio Regeni. Um processo de saída de meses de estagnação.

Do lado de fora da Piazzale Clodio, onde foram distribuídas rosas amarelas, estavam representantes da Fnsi e da Usigrai. “Estamos aqui porque estamos aqui porque apoiamos a família de Giulio – acrescentou o Secretariado do PD – até que um investigador europeu obtenha toda a verdade sobre quem matou o investigador italiano, quem torturou e provocou o brutal assassinato. Justiça, não vamos parar até que seja divulgado.

