“Não consigo me entender em italiano” » LaRoma24.it – todas as notícias, notícias, visão direta sobre Roma

“Falo português porque o meu italiano não é suficientemente polido”, assim José Mourinho, Ele vê outro. Outro golpe de gênio como quinta-feira, sábado, como sempre. A oratória sempre foi seu guia. O intérprete histórico de Roma ao seu lado, Cláudio Bisceglia, Quando não reporta corretamente, o especial interrompe. Mou está intenso, quase zangado, diz sobre o árbitro no dia anterior (“Tivemo-lo como quarto árbitro três vezes e a sensação era de que não tinha estabilidade emocional para este nível de competição”). Marcenaro Não explicado corretamente. “Quando falo em estabilidade emocional, estou falando da qualidade necessária para um bom desempenho no futebol. Em relação à discussão com o banco do Sassuolo sobre não recuperar a bola, digo que é importante dá-la para ter um jogo justo, e tem um jogador no time deles que não tem isso.Jogador Berardi, às vésperas de ser atacado por Mau. Dionisi disse após a partida que estava “esperando um pedido de desculpas e ele não veio”. (…) De novo Mau: “Obrigado aos proprietários e ao diretor Pinto por me darem apoio e estabilidade emocional nas últimas vinte e quatro horas (o GM falou antes da partida defendendo o seu treinador, que pela primeira vez não se sentiu sozinho, ED.) Saia deste trabalho. Foi uma grande vitória, muito disputada e merecida, pois a nossa equipa foi melhor mesmo com um golo a menos. Estou muito feliz pelos jogadores. Gostaria de dedicar uma palavra ao meu maravilhoso assistente Foti, que trabalhou tanto para esta vitória, apesar de estar afastado.” (…)

(embaixador)