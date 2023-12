“A Europa está ocupada por imigrantes”- Corriere.it

Do nosso correspondente

Florença “No próximo ano, muito, se não tudo, estará em jogo. Um centro-direita unido e determinado pode libertar Bruxelas dos seus ocupantes ilegais.” Matteo Salvini, vestido de preto, abre a conferência Identidade e Democracia (ID), um Eurogrupo que inclui vários partidos eurocépticos de direita. Mas ainda não tinha chegado o dia certo, mesmo que se falasse de Salvini, se o Congresso pretendesse abrir de uma vez por todas uma barreira para separar o povo popular dos socialistas. 3 de dezembro Um “Dia Histórico”. Em pouco tempo Os funcionários soberanos reúnem-se em Florença, na Fortessa da PasoPresidente do Parlamento Europeu Roberta Metzola (Ele se reunirá com o PPE, Georgia Meloni na quarta-feira), e ontem esteve em Caserta com seu companheiro. Pina Picierno (PD). Respondeu aos que lhe perguntaram sobre a reunião: “O Parlamento Europeu é uma instituição muito pró-europeia, temos uma maioria que trabalha em conjunto e quando vamos às eleições temos de propor uma escolha que continuará aos cidadãos. Há 5 anos. Estou otimista”. Em suma, há esperança de uma maioria semelhante à actual.

“Incucci – bufa Salvini – já se preparando para ler a entrevista de Gentiloni”. Mas a secretária azul Antonio Tajani Reiterou a incompatibilidade do PPE com alguns dos aliados de Salvini. O chefe do grupo FdI em Estrasburgo fez o mesmo. Nicola Procaccini. Salvini é direto: “Eles cometem erros”. No entanto, a reunião de ontem confirmou as suspeitas dos sócios. Estará Procaccini a falar em “identificar” o apoio da Ucrânia ao FdI? Co-líder da extrema-direita AfD em Florença, Dino Gruballa“A Ucrânia não pode vencer esta guerra, eles têm que pará-la”, começa a inclinação de cabeça. Também contra as sanções: “A economia russa cresce depois das sanções, a nossa entra em colapso. Uma loucura.” austríaco Harald Wilimski (Fpo) acrescenta: “Apoiar a guerra de Israel contra a Palestina e apoiar a guerra na Ucrânia é errado”. READ FE, Evans (Jaguar) foi o mais rápido na primeira sessão de testes em Valência. Da Costa (Porsche) e Buemi (Envision) estão a alguns milésimos de distância

Salvini tenta impedir: “Todos apoiaram todas as intervenções na defesa da Ucrânia, com factos, com rostos e com dinheiro. O resto é conversa”. Mas os relatórios levantam a bola com o prefeito de Florença Dário Nardella (Pd): “Encontro? Algumas consequências políticas além de destacar as diferenças de centro-direita.” Claro, Salvini está ciente das contradições: “Ouvi diferentes culturas falarem, com algumas nuances diferentes, que a TI não é um palácio, mas ouvi pessoas falarem sobre o futuro. Hoje pode nascer o renascimento da Europa.” Claro, o presidente da Província Norte compreenderá que será difícil. Daí a metáfora bíblica: “Hoje, aqui estão homens e mulheres que derrotarão o primeiro inimigo da Europa, o gigante Golias”. Mais tarde, ele se deixa levar e fala sobre “tecnocratas maçons que querem destruir a identidade do nosso continente. Nós da tribo Golias Soros não temos medo, não temos medo daqueles que financiam a destruição da nossa civilização”.

Por outro lado, os convidados mais esperados são (relativamente) moderados. ambos, Marine Le Pen e o holandês Geert Wilders, participe com vídeo. O líder francês diz que ama a Europa mas luta contra “esta união técnica”. “Quanto à Sra. van der Leyen, ela tornou a Europa mais restritiva ou desrestritiva, uma mais grosseira que a outra.” Seu golfinho Jordan Bartellamuito jovem e o melhor rosto da sua turma, só se deixando levar um pouco ao anunciar, “Olá Macron.” lugar”) porque o principal estava reservado para o festival de tatuagens. Oportunidade de foto Todos os participantes do “canteiro negro” foram finais e livres das quatro contramanifestações organizadas pela esquerda.

