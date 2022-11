‘Eles estão felizes em vê-los’

lá Juventus Uma das grandes decepções da temporada, tanto na liga quanto na Liga dos Campeões. Os bianconeri estão atualmente em sétimo na classificação, -10 acima do Napoli, uma saída sensacional das competições europeias após cinco derrotas e uma vitória nas eliminatórias das oitavas de final. A Juventus se classificou para as oitavas de final da Liga Europa, dando aos torcedores da Juventus a esperança de que eles possam ir até o fim. A Roma de Mourinho apurou-se para os oitavos-de-final da Liga Europa, depois de um início difícil frente ao Lugotorets (o primeiro tempo terminou 1 a 0 para os búlgaros), vencendo por 3 a 1 e requalificando-se para o segundo lugar do grupo. Pedia em Sevilha.

No pós-jogo, Mourinho falou sobre a vitória, mas também sobre a Juventus, especialmente os jovens bianconeri. O treinador português não se poupou, reservando elogios importantes para os jovens jogadores Juventus, E sublinha o quanto é divertido vê-los em campo. Esses jogadores fazem você sorrir, segundo o técnico da Roma, que agora completa 60 anos. O português deu o exemplo com jovens que apresentou no Real Madrid como Varane e Casemiro, que foram as primeiras referências no Real Madrid e agora no Manchester United.

O técnico Mourinho falou sobre a juventude da Juventus

‘Essas pessoas do Zoo estão felizes em vê-los.

Essas são as coisas que nos fazem felizes quando caminhamos na direção dos 60. Esses tipos de jogadores fazem você rir. Estas são as declarações de Mourinho após o jogo Roma x Lugodorets, que terminou 3-1. técnico português tem Sublinhando a beleza de ver o jovem bianconeri jogar, ele queria elogiar o jovem.

Mais tarde, acrescentou: “Penso no Casemiro e no Varane, que jogaram os primeiros jogos comigo no Real Madrid e venceram o Mundial e a Liga dos Campeões”. Várias pistas são evidentes Miretti, Fagioli e Iling Jr., que agora se tornou parte integrante da equipe da Juventus. Afinal, o meio-campista nascido em 2003 já disputou muitas partidas no início da temporada, graças não apenas às suas qualidades, mas também às muitas lesões que afetam a equipe da Juventus.

O seleccionador de Portugal falou ainda da importância de se manter na Liga Europa

O treinador da Roma, no último jogo, Ele queria enfatizar Permanecer na competição europeia é motivo de orgulho, assim como não ser rebaixado para a Liga da Conferência. Mourinho disse: ‘É uma honra continuar na Europa. O retorno à convenção não foi forte. Agora sabemos que os tubarões estão chegando e não temos condições de lidar com eles.

