Ao vivo TMW – Premier ao vivo – Finais: De Serpi triunfa em terror com a Holanda empatando o City

Leeds 4-3 Bournemouth

3 ‘Equipamento. Rodrigo (L), 8′ Tavernier (B), 20′ Billing (B), 49 Solange (B), 60′ Greenwood (L), 69′ Cooper (L), 85’ Summerville (L)

Manchester City x Pulham 2-1

16′ Álvarez (M), 28′ Pena Pereira (F), 90’+’ 5’Pen. Holanda (M)

Nottingham Forest-Brentford 2-2

20′ e 90′ ​​+ 6′ Gibbs-White (N), 45′ + 2′ Rig. Mbeumo (B), 75 ‘Wissa (B)

Wolverhampton-Brighton 2-3

10′ Lallana (B), 13′ Guedes (W), 35′ caneta. Neves (W). 44′ Mitoma (B), 84′ Total (B)

1 ‘Chute!

2′ Pênalti para Leeds! Anfitriões com Rodrigo: Um erro do Seneci.

3 ‘Não tem erro Rodrigo! Obtenha a vantagem de leads instantaneamente!

8 ‘Um empate instantâneo para o Bournemouth! Pontuações do Tavernier!

20′ Altere o resultado novamente! Encerre Bournemouth com o Billings!

— Resultado do primeiro tempo —

46 ‘Começamos de novo!

49′ Bournemouth via Tris! Solange é o alvo!

60 ‘Leeds reabre! Greenwood marcou!

69 Mix completo de Leeds! Rede Cooper!

85′ Summerville coloca o time da casa na frente

— SEGUNDO RESULTADO —

1 ‘Chute!

16 ‘Abre a cidade de Manchester! Julian Alvarez vai pensar nisso! A brilhante bola em profundidade de Gundogan preparou o gol da vitória do atacante uruguaio.

24 ‘Cidadãos cancelam a meta! Stones marca, mas o gol é anulado por fora-de-jogo por Rhodri.

PENALIDADE DE 25′ E CARTÃO VERMELHO PARA CANCELAMENTO DO FULHAM! Cidade em 10! O time de Portugal tropeçou quando Wilson jogou em direção a Ederson.

28′ Andreas Pereira Spiazza Ederson! Fulham desenhou!

— Resultado do primeiro tempo —

46 ‘Começamos de novo!

63′ Guardiola expulsa Holanda. Foden entra junto com o bombardeiro norueguês.

74 ‘Segundo gol cancelado na cidade! De Bruyne vai atrás de Hollande Leno com um cruzamento, mas o gol é anulado por impedimento após uma decisão do VAR.

FUTEBOL DE PENALIDADE 90+4′ PARA CIDADÃOS! Robinson aperta o pé de De Bruyne na área. A Holanda será expulsa.

90 ‘+ 5’ Holanda não perdoa! Emocione a cidade para a frente novamente! Leno sentiu, mas não conseguiu bloquear o chute do atacante norueguês.

— SEGUNDO RESULTADO —

1 ‘lançamento

20′ Gibbs-White leva o Nottingham Forest para frente!

45 ‘+ 1’ Penalty atribuído ao Futebol Brentford!

Mesmo contas do disco 45 ‘+ 2’ MBEUMO!

— Resultado do primeiro tempo —

46 ‘Começamos de novo!

75′ sobre Brentford! Visto marcado!

90′ + 6′ Desenhe a floresta em Extremis! E Gibbs-White!

— SEGUNDO RESULTADO —

1 ‘Chute!

10′ Brighton Atacante no Estádio Molineux! Gol de Adam Lallana!

13 ‘Lobos empatam! REDE GUEDES! O médio português manteve-se firme e recebeu uma assistência de Boubacar Traorè.

34′ Pênalti para Wolverhampton!

35′ Ruben Neves converte de onze metros!

44 ‘Brighton sorteado! Alvo de Mytoma!

45′ + 5′ Lobos em 10! Vermelho vivo para sementes!

— Resultado do primeiro tempo —

46 ‘Começamos de novo!

84 ‘Golo de Brichton! Cross retorna as gaivotas para a frente!

— SEGUNDO RESULTADO —

15:40 – Caros leitores de TUTTOmercatoWEB.com, Uma calorosa saudação de Marco Pieracci! Vamos acompanhar juntos as atualizações relacionadas às quatro corridas do décimo quinto dia Liga Premiada Programado às 16h.