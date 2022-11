Humanidade, 144 migrantes desembarcados: 35 ainda a bordo. ONG: “Ilegal, estamos no porto”. Jio Parents também está indo para Catania

Aquele navio Humanidade 1 Ainda ancorado no porto Catânia. À noite eles desceram 144 imigrantes: entre eles aprox Cem menores É um Recém-nascido. Mas eles ainda estão a bordo 35 pessoas: Conforme exigido pelo novo Despacho Interministerial apresentado pelo Ministro Mateo Ela mesma chorarealmente realizado Estudar autoridades italianas para identificar com precisão mulheres e crianças vulneráveis. Outros, homens adultos sem problemas de saúde, não conseguem sair. “Os náufragos estão exaustos”, sublinha um LaPresse A ONG apontou que um deles teve um colapso nervoso. E Sos humanidade Ele avisa: “Não estamos sendo convidados a sair, nós estamos no porto Ainda queremos desembarcar os outros 35 sobreviventes a bordo.

Enquanto isso, navio pela manhã Geo PaisCom a chegada prevista dos Médicos Sem Fronteiras, Catania rumou ao porto 13h. Esta decisão – relatórios de MSF – foi tomada pelas autoridades italianas para avaliar os casos impacto No navio que atualmente possui 572 Náufragos. Das 572 pessoas a bordo, Médicos Sem Fronteiras 3 mulheres estão grávidas Quando eles estão altos 60 50 pessoas desacompanhadas incluindo menores.

Reações – “Eu não sou o capitão, ainda não decidi, mas vou embora Porto de Catânia Isso se não desembarcarem todos os imigrantes a bordo IlegalPorque são todos refugiados”, disse Petra GrissokUm porta-voz da Sos Humanity fala com repórteres em Pierre Esconda sua cabeça. “Os primeiros a desembarcar – confirmou – foram eles Juvenil E Crianças Os pequenos com Mães. As verificações ainda estão em andamento, mas Catania Não Somos designados como porta seguro“. Depois de adoecer de um dos castelos que não foram autorizados a pousar, o assd Abubakar Soumahoro – quem estava lá – atacou o primeiro-ministro Geórgia Melões: “Somos náufragos neste momento no navio eu me senti mal E nada Uma ambulância no site. A presidente Georgia Meloney Responsável Todas as vidas atualmente suspensas a bordo deste navio Sos-Humanity no porto de Catania. Você não pode dobrar a vida das pessoas instalações di Palazzo”, disse o parlamentar de Verdi e a esquerda italiana. “Carga Residual e Desembarque Seletivo. Idioma Inaceitável As escolhas em Catania contra os princípios ainda são inaceitáveis Humanidade e em Regras Internacional“, escreve o secretário do Partido Democrata, Enrico De acordo comno Twitter.

História da noite – ONG de humanidade no sábado à noite Ele disse que o Centro Nacional de Coordenação de Resgate Marítimo Italiano nos enviou um e-mail para vir. Porto de Catânia. Não é uma indicação de um porto seguro, mas a possibilidade de um navio atracar desistir Mulheres, Crianças E aqueles com problemas de saúde, conforme as diretrizes do Ministério do Interior. Pouco antes da meia-noite, 179 náufragos, o Humanity 1 chegou ao porto com um barco de patrulha. Guarda Costeiro. Como esperado de Nova ordemrealizado Estudar. No porto, além do pessoal da Guarda Costeira, também polícia, Ambulânciasvoluntários Segurança Civil E Dois ônibus Imposto Urbano. É cerca de uma hora no meio da noite Três meninas Juvenil com uma criança 7 meses Eles foram os primeiros náufragos a deixar a humanidade 1. Então eles começaram a descer um por um Juvenil, muito devagar. Entre os inspetores a bordo, todos TrêsUm representativo Ministério da Saúde.

Os navios ainda estão no mar – Aquele navio Humanidade 1 Atualmente está ancorado no cais de Levante, no porto de Catania, para onde também vai Gio Parents. deveria estar Largo Praia Etna e outros Dois navios: Ele sorriu acima decom a bordo 90 Pessoas e arvorando a bandeira alemã, e oceano Viking, 234 Náufragos A bordo do navio norueguês.