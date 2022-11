Count Go, dois gols de Salah condenam o Tottenham contra o Liverpool

Londres, Inglaterra) – Novamente para conhecer o fracasso Tottenham a partir de Antonio Conte Que cai contra a casa Liverpool Na 15ª rodada da Premier League. Companhia salah, E é um professor de cinta permissiva O Globo 19 pontos para recuperar. para Tottenham Isso não é o bastante Posso No segundo tempo, desta vez nem o jogo final virou a favor do técnico Les que escorregou pela quarta vez no campeonato.

Os Reds abriram imediatamente uma disputa séria aos 11 minutos, batendo com facilidade na trave mais distante para o primeiro gol do egípcio da noite. o Tottenham Responde batendo em um poste Perisico, Mas antes do intervalo Salah Carimbe novamente com a aba inferior para dobrar Liverpool. Homens no segundo tempo contigo Eles tentam imediatamente Chesechnon E Perisic, a rede a encontra Posso Aos 70′ mas a força na final não foi tão decisiva como nas duas últimas corridas e a prova terminou com vitória para a formação. O Globo.