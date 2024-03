Pasteis de nata, uma deliciosa pastelaria portuguesa

Ocoisas necessárias

1 rolo de massa folhada retangular (230 g).

Para o creme inglês:

85 gramas de açúcar

5 gemas (100 gramas)

270 gramas de creme fresco.

método

Prepare o creme inglês. Bata as gemas com o açúcar em uma tigela com cinco centímetros de água fervente com um batedor elétrico.

Adicione lentamente o cremeEm seguida, aqueça os ingredientes sem parar de mexer Verifique com um termômetro de cozinha se o creme não ultrapassa os 82°C. Ao atingir essa temperatura, retire imediatamente do fogo, transfira para uma assadeira rasa e deixe esfriar com a película grudada no contato.

Corte o rolo de massa folhada ao meio Enrole no sentido do comprimento e coloque dois retângulos um após o outro, deixando as duas bordas curtas com 1 cm. Você obterá um rolo com cerca de 5 cm de diâmetro.

Embrulhe em papel manteiga e leve à geladeira por 2-3 horas para firmar. Em seguida, corte o rolo em 8 discos da mesma espessura (cerca de 1,5-2 cm) e enrole cada um com um rolo. Discos com aproximadamente 10 cm de diâmetro.

Unte com manteiga uma forma de muffin e insira os discos folhados em intervalos adequados, permitindo que a massa chegue às bordas superiores da forma.

Despeje o creme frio nas cascas de massa folhadaA borda está quase nivelada e Leve ao forno padrão pré-aquecido a 250°C por 15 minutos. Depois de cozidos, retire os bolos do forno e deixe esfriar completamente antes de desligá-los.

diário

Sonia Peronassi continua a “reduzir” livros de sucesso. Fundamentos de Sônia (Gribaudo) é uma verdadeira aula de culinária. Simples, saudável, imaginativo, com receitas em constante mudança. Como beneficiar as mulheres do almoço ao jantar.

Idéia de decoração

Não são os azulejos de Lisboa, mas estes azulejos em tons de azul pretendem lembrá-los.. A nuance americana é o amarelo quente do pastel de nada, um parente próximo do crème caramel francês e do crème brûlée. Em suma, é como trazer à mesa o sol, o mar e a doçura do Mediterrâneo.

