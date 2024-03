É inaugurada Sellano, a ponte tibetana mais alta da Europa. “Você caminha meia hora a 175 metros acima do nível do mar”- Corriere.it

A ponte tibetana mais alta da Europa tem mil e vinte e três degraus. Avançar 500 metros de comprimento parados no vácuo, na majestade da Valnerina vê o rio Viji numa vista impensável até poucos anos atrás. Na presença do Comissário Extraordinário para a Reconstrução do Sismo de 2016, Guido Castelli, foi hoje lançada a ambiciosa obra de engenharia, em vão único e em aço e madeira. Está localizado na Úmbria, no centro histórico de CelanoA meio caminho entre as cidades de Foligno e Spolito e Conecta a vila de Sellano (Entre as aldeias mais bonitas da Itália) No Castelo de Montesanto Dá uma perspectiva incomum.

– Ponte tibetana de Sellano na área de Perugino

Técnica, gravidade topográfica e vontade de reiniciar uma área testada pelo terremoto de 2016A nova ponte tibetana Sellano tem características únicas: foi construída 175 metros acima do fundo do vale (a diferença de altura entre as duas estações é de 68 metros), Possui um flutuador contínuo e espaçado único (ou seja, com vazio sob os pés, entre um passo e outro) e requer um tempo de viagem de 30 a 45 minutos. Basta desfrutar, principalmente em pé nos relvados concebidos para desfrutar da paisagem, toda a sua considerável extensão: 517,5 metros, protecção total.

– Ponte Tibetana de Sellano: vão único e subida

Para o percurso são fornecidos capacete, arnês com corda de segurança e luvas. O custo de criá-lo? Quase 1,5 milhões de euros foram financiados pelo Pnrr com fundos dedicados às áreas afetadas pelo terremoto no centro da Itália. "A ponte é um bom exemplo do investimento na revitalização do território na vertente turística – afirmou Paola Agabiti, Conselheira Regional do Turismo da Úmbria -. A comunidade tem demonstrado grande apego ao território, apesar de ter sido posta à prova pelo terramoto de 2016 . Os cidadãos e as empresas continuaram a viver e a investir no seu local de nascimento e residência, demonstrando forte resiliência». Attilio Cupiotti, prefeito de Sellano, destacou como a obra foi criada "para reiniciar o território e evitar o risco demográfico". "O objetivo estratégico desta obra – disse o autarca que quis agradecer à população de Sellano por acreditar nesta corrida" durante o corte da fita – é o desenvolvimento de uma oferta turística temática capaz de prolongar a estadia do visitante. A região oferece outros locais não contaminados pelo turismo de massa, como as pequenas aldeias de Valnerina e o rio Menotre, incluindo Selano. O sistema de pontes tibetanas proporcionará emprego com possibilidade de abertura de novos negócios».

– Sky Bridge 721, na República Tcheca