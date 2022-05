Ele não falará sobre a guerra na Câmara Tracy antes da cúpula da UE: Senado M5s, Fdi e Alternativa votaram contra a proposta. Lega se justifica: “Premier indisponível”

Mário Tracy Não vai para dentro Senado Informe com antecedência Conselho Europeu Extraordinário Na batalha de 30 e 31 de maio Ucrânia E economia. Não só que o primeiro-ministro não o previu Palácio da Senhora Intervenção feita intervenção rejeitada M5s, Fdi E Substituir. Após ser demitido pelo presidente da comissão, o senador 5 estrelas apresentou o pedido na Câmara. Marolina Castellon. Em 19 de maio, o primeiro-ministro foi às câmaras para obter informações sobre a guerra e os carregamentos de armas na Ucrânia, após as últimas semanas. Giuseppe Conte E os M5s competiram contra a falta de envolvimento Parlamento.

Uma semana depois, O caso é reaberto. O líder de 5 estrelas realmente insistiu de novo e de novo A “Ordem Política” de Drake Deve ser estabelecido pela Câmara e pelo Senado. Mas a decisão de aproveitar a demanda e avançar com a oposição abre Um novo problema na maioria. Primeiro Carrossel Ele correu para se justificar por ter decidido cumprir as exigências do primeiro-ministro: “Presidente Drake não está disponível Não podemos votar contra o calendário”, disse Tariq al-Hashimi, secretário-geral do partido. Maximiliano Romeu. No entanto, a Liga do Norte não entrou no mérito da questão porque ao mesmo tempo Matteo SalviniAo se registrar Casa em casaEle reiterou sua oposição ao envio de novas armas: “Espero que não haja votação novamenteEle disse sobre isso. Novamente: “Enviar mais armas é um grande erro que agrava o conflito”. Entretanto, quando o Primeiro-Ministro foi convidado a vir à Câmara para explicar, A Liga do Norte não apoiou as reivindicações da oposição.

Ele era um aliado daqueles que levaram mal a escolha dos M5s Pd Por outro lado, a pessoa que defendeu plenamente a eleição de Troki: “A comunicação do primeiro-ministro na Ucrânia”, disse o senador Dem. Andrea Marquez, “Eles não podem ser transformados em conflito pela maioria todas as vezes. O presidente Draghi virá ao Parlamento naturalmente, como de costume. A compulsão dos M5s é totalmente absurda e irracional. Quando era senador Tario Stefano No Twitter, ele lembrou que 5 estrelas se manifestaram contra seu próprio ministro: “O líder do grupo M5s, o ex-5s Dessì, agora CAL-PC, pediu ao Senado que vote contra ele. Por proposta do Ministro de Inca, o calendário foi acordado pelo Presidente do Comitê, mais 5 estrelas. É quase como um site.” Pouco antes do senador Dem Luigi Zanta Ele disse: “O consenso da maioria no calendário não é um bom presságio para o futuro da maioria. Por isso, peço sabedoria política.

De acordo com o ex-M5s Dessì, “A metade restante ganhou por uma margem muito pequena, No máximo uma dezena de votos”, disse. “Devido a uma série de eventos na semana que vem, só vamos trabalhar às segundas-feiras da próxima semana, e então não haverá Forza Itália, porque ele sabia que tinha que participar da votação para o presidente europeu. Na semana passada, a senadora Tessie concluiu: “O governo não informou ao parlamento que enfrentará uma crise econômica e de guerra completa após 20 dias, e a epidemia ainda está deixando sua marca;

Relações entre Drake e Parlamento (E as partes) foram confirmadas como muito complexas. Na quinta-feira passada, após a revelação, o primeiro-ministro reuniu-se às pressas com o Gabinete e obteve a maioria: competição ddl, Ameaçando que os fundos do PNRR possam saltar. 24 horas depois, ele escreveu uma carta diretamente ao presidente do Senado Elizabeth Caselli Intervir para um planejamento rápido do arranjo: Ato absolutamente extraordinário Isso mostra até que ponto Drake ignora os partidos e seu próprio ministro para as relações com o Parlamento. Frederico de Inca. Enquanto isso, o primeiro-ministro conseguiu o que queria: o acordo está marcado para 30 de maio, e ele não irá à Câmara antes da cúpula da UE.