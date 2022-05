Wärtsilä trabalha com hidrogênio verde | Friuli

A equipa técnica Wärtsilä vai colaborar com o fornecedor português de soluções energéticas e produtor independente de energia Capwatt para testar a mistura verde de hidrogénio e gás natural para a central elétrica em Maya, Portugal.

O projeto começará no primeiro trimestre de 2023 e visa testar compostos com até 10% de teor de hidrogênio verde. A planta de cogeração, que fornece energia para o campus da Sone e para o cenário nacional, está operando atualmente com o motor a gás natural Wärtsilä 34SG. Este foi um dos primeiros casos em que o hidrogênio verde foi usado para reduzir a pegada de carbono de uma usina de Wardzila movida a gás.

O motor Wärtsilä no local já é capaz de funcionar com 3% de gás hidrogênio. Serão feitas modificações no motor, seu sistema de controle e no sistema de automação da planta para atingir o nível de mistura alvo de 10% e atender aos requisitos específicos do capwatt. A CapWat quer produzir hidrogênio verde usando um eletrolisador movido a energia renovável.

“Estamos comprometidos com a descarbonização de nossas operações e consideramos a mistura de hidrogênio e gás natural para alimentar esta usina como um passo significativo para atingir esse objetivo. Esperamos ter a W சிறந்தrtsilä uma empresa com excelente experiência e conhecimento neste campo. CEO Sérgio Rocha comentou.

“O projeto definitivamente demonstra como as usinas de energia existentes podem avançar para a geração de energia com emissão zero”, disse Sushil Purohit, presidente da Wardzila Energy e EVP da Wardzila Corporation. “Tecnicamente, o motor de combustão é uma solução viável para implementar uma mudança no uso futuro de combustível. A flexibilidade dos motores Wartsley já desempenha um papel fundamental na incorporação da grande maioria das energias renováveis ​​em sistemas de combustível.”

O plano está alinhado com a estratégia nacional do país, que visa aumentar a participação do hidrogênio no consumo de energia do setor industrial para 5% até 2030. Na próxima década, a meta é produzir 2,0-2,5 GW de hidrogênio instalado e bombear 10-15% do hidrogênio para a fase de gás natural.

Marco Collinelli, gerente sênior de desenvolvimento de negócios da Wärtsilä Energy, explicou que “a parceria estratégica com a Capwatt está alinhada com as necessidades da situação atual, ou seja, o aumento da produção de energia renovável, e com o objetivo da Wärtsilä”. O hidrogênio é essencial para o processo de descarbonização, mas deve haver condições ideais para que seja armazenado e distribuído adequadamente. Atualmente, as tecnologias para produção e armazenamento de hidrogênio são ainda mais caras. Por isso, de forma totalmente inovadora, permitimos testes de seus motores a gás de equilíbrio para convertê-los para usar hidrogênio puro como combustível: desta vez, 25% da capacidade total é queimada.

A CapWat possui um portfólio de cerca de 160 MW de usinas de cogeração que podem se beneficiar do conhecimento deste projeto, que pode desempenhar um papel significativo na decorbonização da demanda de energia térmica e possibilitar a conversão energética de seus clientes industriais.

A Wärtsilä está pesquisando vários combustíveis sustentáveis ​​para fornecer aos clientes soluções de recursos futuros para apoiar a transição de energia 100% renovável para o futuro e contribuir para a descarbonização do planeta. Habilitar o funcionamento de motores com compostos de hidrogênio é um passo fundamental para transformar as instalações existentes em uma fonte futura.

Os motores Wärtsilä podem funcionar com até 25% de hidrogênio em uma mistura de hidrogênio / gás natural, e a empresa está trabalhando para construir um motor e uma usina para operação de hidrogênio puro até 2025.

Os grupos geradores já estão operando com sucesso em uma combinação de gás natural e hidrogênio em uma usina de energia recém-construída em um banco de testes costeiro flutuante em Cingapura.