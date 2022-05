Risco de granizo grande e supercélulas

Na terça-feira houve uma forte perturbação no norte da Itália, às 20h em Preciano: “Um cabo de ondas está se aproximando do oeste, aumentando assim os ventos de alta altitude do sudoeste e consequentemente aumentando os vórtices – escrevem. ZenaStormChaser -. A energia disponível para convecção será alta e favorável ao crescimento de sistemas altamente organizados com possibilidade de granizo grande (5 cm).

Acontecimentos graves podem afetar os olhos de Preciano, Lower Cardo. Para a Lombardia e o Piemonte, as tempestades “inicialmente se formam nos Alpes ocidentais, depois se movem para nordeste e se fortalecem – lemos novamente. ZenaStormChaser -. O nível 2 foi liberado devido ao risco de granizo médio-grande e supercélulas, sem previsão de eventos rotativos. Portanto, as províncias de Turim, Norte de Asti, Versalhes, Nowrez e Komasco serão as mais afetadas.

Outra área em risco é o nordeste, onde a faixa de tempestades prefere áreas alpinas e pré-alpinas”, conclui. ZenaStormChaser – À noite entre Veronese, Aldo Montovano, Vicentino e Trevijiano, há condições para eventos supercelulares. Alta energia e granizo médio a grande é o preferido quando se joga com pico de 2000j/Kg”.