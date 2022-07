Michael e Laura são mortos por uma van ultrapassando

ODERZO – Drama de férias: um O casal em movimento foi jogado em uma van que ultrapassavaNa Ístria Central, Croácia. Ele, Michael BolcelloA partir dos 46 anos Oderso, morrerá instantaneamente. ela, Laura BisonA partir dos 39 anos Noventa Vicentina, morreu após um dia de agonia em um hospital em Pula. Ele não resistiu: os ferimentos sofridos no impacto foram mais graves.

O incidente ocorreu na sexta-feira às 13h25, perto da cidade de Peram. Uma potente moto BMW, com um casal veneziano no selim, circulava pela estrada principal quando foi subitamente atropelada por uma carrinha Iveco que trafegava na direção oposta de Bassin para Paterna. Ao volante estava um croata de 58 anos que, na curva, teria começado a ultrapassar a fila de veículos apesar da visibilidade zero e nenhuma ultrapassagem. Uma corrida para ir para quem sabe onde. E era indiferente ao perigo que representava. Em seguida, o choque frontal, muito violento. A moto dos dois italianos não escapou: o súbito obstáculo não pôde ser evitado. Duas pessoas em uma motocicleta foram jogadas sem vida no asfalto. Quando o alarme foi disparado, a ajuda foi trazida ao local. Centaur, que viveu em Oderzo até 2017, agora vive em Jesolo, ele morreu instantaneamente: todos os esforços para reanimá-lo foram inúteis. Por outro lado, a mulher agarrada a ele foi levada às pressas para o pronto-socorro de um hospital em Pula em uma corrida contra o tempo para salvar sua vida. Infelizmente isso não é suficiente. Um homem de 39 anos que sofreu ferimentos graves no acidente morreu ontem.

Investigação

Autoridades croatas abrem investigação: motorista de van será repreendido por causar acidente que tirou a vida de um casal veneziano. O promotor ordenou a autópsia dos corpos e todas as investigações habituais para cristalizar a mecânica do acidente. Portanto, a permissão para repatriar os corpos é esperada nos próximos dias. O embaixador italiano em Fiume, David Bradanini, também se interessou pelo caso, atuando como intermediário entre as autoridades locais e as forças policiais venezianas. A notícia desta tragédia se espalhou na área ainda na tarde de ontem. Primeiro, as autoridades croatas e a mídia balcânica falaram sobre um homem que vive em Oderso e uma mulher em Noventa di Piave (Veneza), depois uma série de relatórios fragmentados que criaram medo nas comunidades citadas foram negados ontem à noite. de tempos em tempos. Os nomes das vítimas foram divulgados ontem à noite, um dia e meio após a tragédia. As férias de Michael e Laura terminam em sangue. Agora a Marca encontra-se de luto por mais uma vítima nas ruas, este verão já começou e já cheio de cruzes, plantadas tanto nas estradas da província como noutros locais.

vítimas

Michael, nascido em PortenoneMorou em Oderzo até alguns anos atrás, e seu nome ainda está impresso na campainha do prédio nº 21, via Manin. Recentemente ele se mudou para Jesolo. Trabalhou durante muitos anos na Arrex di Mansué, empresa especializada no fabrico de cozinhas. Durante as pausas para o almoço, visitava frequentemente sua mãe idosa, que morava na província de Portinone. Os colegas esperavam ver Polcello novamente depois que ele voltasse das férias. Em vez disso, ele encontrou sua morte na Croácia. Já a Laura pertence à Noventa Vicentina. Formado pelo Iuav de Veneza, trabalhou como designer de interiores comercial no Creative District de Tori Di Quartesolo.