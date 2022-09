Giro della Lunigiana 2022 / Vitória histórica do português Morgato, última parada em Cruel

Tempo de estudo: 1 min

Há Antonio Morgado Primeiro português da história a vencer o Giro della Lunigiana 2022 hoje em Ceparana de Bolaño-Casano de Luni, o francês Thibaut Cruel conquistou a terceira vitória consecutiva na etapa Transalpina.

Cruel atacou a 45km do final na descida de Montemarcello, que não viu reação do português Antonio Morgato com a camisa verde.

De Luni pôde comemorar no grupo de perseguição controlado por Vlad van Mechelen com Cruel 22″ em Cassano.

Antonio Morgado venceu com 8″ Paul Magnier, no terceiro dia e na classificação geral com 17″ contra o eslovaco Tomas Čivok e tudo não mudou.

Outros rankings incluem Paul Magnier (pontos), Antonio Morgado (GBM), Simone Gualdi (Jovem), Andrea Raccagni Novero (gols aéreos), Simone Gualdi (Melhor Italiano), Diego Brasalente (Boratum), Samuel Prividera (Melhor Ligurian). Premiado ), França (Melhor Equipe), Veneto (Melhor Equipe Italiana).

Ordem de chegada para a última etapa da turnê de Lunigiana 2022

1 Thybaud Gruel (França) 2h25’44”

2 Vlad Van Mechelen (Bélgica) 22″

3 Paul Magnier (França) st

A classificação final do passeio Lunigiana

1 António Morgado (Portugal)

2 Paul Magnier (França) 8″

3 Thomas Sivok (Eslováquia) 17″

Anúncios dos protagonistas da última fase

vencedora 46ª Turnê de Lunigiana, Antonio Morgado declarou: “É fantástico vencer uma corrida tão prestigiada. Dedico esta vitória aos meus impecáveis ​​companheiros. Eu olho para o quadro de honra e estou orgulhoso do que fiz nestes dias.

Poucos minutos depois de cruzar a linha de chegada, o vencedor da etapa Thibaut Krul anunciou: “É uma satisfação incrível, sinto que consegui uma grande conquista e quero agradecer a toda a minha equipe, a mais forte do Giro della Lunigiana. subir, o seguidor, o colombiano Pescador, estará de volta, estava com medo, mas consegui e resisti até a linha de chegada.