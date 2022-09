A confissão de Ratzinger sobre a morte do Papa Luciani

Albino Luciani, o último papa italiano, foi salvo por seu sucessor do “fim do mundo”. Isso, no entanto, não é uma ironia, pois somente no Vêneto da América do Sul foi a ascensão decisiva ao papado de um homem que sempre havia praticado seu ensinamento episcopal antes disso. No conclave de agosto de 1978, o principal apoiador de Luciani foi o cardeal brasileiro Aloysio Lorscheider, que também era presidente do CELAM na época. Mas a América do Sul foi decisiva apenas para a eleição João Paulo I., mas a sua comemoração está prevista hoje na Praça de São Pedro. Apresentador da causa, o cardeal Beniamino Stella, lembrou há poucos dias que em 1990, quando toda a Conferência Episcopal do Brasil fez um apelo a João Paulo II, houve um impulso decisivo no início do processo de graduação. Além disso, um milagre decisivo aconteceu na Argentina por causa de sua intercessão.

Esta é a causa da canonização e santidade Ficará para a história, porque embora o Papa seja o testemunho de um Papa, é o caso de Bento XVI, que participou como cardeal no conclave para eleger João Paulo I. Una, um de seus antecessores. gema Hoje sabemos que obrigado Nicola Scopeliti, jornalista e autor de quatro livros dedicados ao Papa do Canale d’Acordo. Ratzinger, de fato, enviou-lhe o texto por meio de seu secretário particular, monsenhor Georg Conswein, e concordou em publicá-lo neste último livro. “Carteiro de Deus” (Ares eds.), e informa que o Papa Emérito “está muito feliz e encantado com a iminente consagração de João Paulo I”.

Uma leitura do livro de Scobelletti revela que Bento XVI respondeu a um inquérito enviado a ele em 26 de junho de 2015 e que conheceu Albino Luciani durante as férias de verão de 1977 em Bressanone. O então Patriarca de Veneza soube que o então Bispo de Mônaco estava na região de Triveneto e queria conhecê-lo e fazer as honras da casa. “Eu me senti além do gesto normal de fraternidade – Ele expressou esperança Bento XVI – Que ele tenha vindo me cumprimentar e me dar as boas-vindas ao Veneto em agosto foi uma expressão de extraordinária nobreza de alma. No inquérito enviado ao mosteiro Mater Ecclesia sobre o pano de fundo da causa da salvação, havia algumas questões de conduta. Conferência de agosto de 1978. De acordo com seu juramento de “segredo em todos os assuntos relativos à eleição do Romano Pontífice”, Bento XVI deixou claro que não poderia dar nenhuma resposta às perguntas claramente formuladas.

O relato de Ratzinger sobre o momento em que soube da notícia é digno de nota Morte inesperada Por João Paulo I. Naquela época o Cardeal era Arcebispo de Quito, enviado por Luciani ao Congresso Nacional Mariano no Equador. “Acordei no meio da noite e ouvi o som da porta se abrindo e alguém entrando – Ele disse que Papa Emérito – Quando acendi a lâmpada, vi um monge com uma túnica marrom. Ele parecia um misterioso mensageiro da vida após a morte, então duvidei se estava realmente acordado. Ele entrou e me disse que havia recebido a notícia de que o Papa havia morrido. Atordoado, Ratzinger adormeceu novamente e, na manhã seguinte, quando um participante orou pelo falecido Papa João Paulo I, ele realmente sentiu a verdade da mensagem. “No final, ficamos todos tão chocados com a notícia que sua autenticidade não estava mais em dúvida”. Ele terminou.

Todo o testemunho vem do grande respeito de Ratzinger pela figura de Albino Luciani, sobre cuja santidade já dizia em 2003 que estava “muito confiante” e a quem considerava.Um homem corajoso baseado na fé” pode representar “Sinal de Fé” de uma vez”A igreja pós-conciliar estava em uma grande crise”.. “Carteiro de Deus” (Um título tirado de uma definição que João Paulo I quis aplicar a si mesmo) é uma coleção de testemunhos valiosos de quem conheceu ou estudou a figura do último Papa italiano. Muitas histórias foram escritas esclarecendo o mistério de sua morte, muitas vezes com mais espaço para a imaginação do que para a realidade. O próprio Bento XVI expressou que acredita “estúpido” Rumores do suposto assassinato de seu antecessor o lembram de que “É claro que o Papa Luciani não foi um grande homem do ponto de vista da saúde física”.

A doença é um tema que volta para quem conhece Luciani. Por exemplo, o Cardeal Julian Herrons, Membro do Opus Dei, recordou que em todos os seus encontros com Scopelliti, o futuro João Paulo I teve problemas de saúde. O mesmo Giulio Andreotti Em 23 de setembro de 1978, na consagração da Basílica de Latrão, pôde recordar como ficou impressionado com a dignidade do recém-eleito Papa. Nem todos sabem que o sete vezes primeiro-ministro admirava muito a figura de Luciani. Ele queria mencionar isso quando lhe perguntaram se ele ainda se considerava conservador. “Eu responderei com João Paulo I: Se conservador significa manter sua fé intacta, então eu sou conservador“, respondeu Andreotti. Aliás, Luciani ganhou esse nome, sobretudo, pela forma como administrou a temporada de protestos como bispo. “Se é ‘fidem servi’ (manter a fé), sou conservador”.

É uma pintura de sua figura e suas ações e que emana de sua Evidência direta Entre os que o conheceram: sempre no livro Scobellity, por exemplo, o bispo emérito de Belluno-Feldre, monsenhor Giuseppe Andrich, que o conhecia e o visitava com frequência. O ancião bispo recordou: “ Luciani sabia que suas posições criavam um vácuo ao seu redor, mas não hesitou: ‘O que você faria no meu lugar? Devo ser proibido de mencionar erros ou comentários perigosos? Não creio que trairei minha missão e o povo cristão, cujo primeiro direito é saber com clareza quais virtudes são reveladas por Deus. “.