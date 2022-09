Leo, n.º de registo

Rafael Leo é o primeiro jogador português a marcar na história do derby da Madonina, considerando todas as competições. Os últimos 10 golos do lusitano também aconteceram na Serie A Massa: Mais três do que os portugueses fizeram nos 16 feitos anteriores na competição máxima. O diabo não pode prescindir dele: ex-Leela participou 12 gols nos últimos 11 jogos da Série A (6 gols, 6 assistências).: Durante este período (desde 15 de abril passado) ninguém se saiu bem (mesmo aos 12 anos Lautaro Martinez) O sexto jogador mais jovem do AC Milan (23 anos, 85 dias) é Leo Codificação múltipla Depois na Série A contra o Inter Suso, Buriani, Lodetti, Altabini e Pado.