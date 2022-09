Novo Ribaldone em meados de setembro; Última atualização » Revelamos a mensagem do ILMETEO.it

Clima: Inversão fresca em meados de setembro; Revelamos notícias sobre a atualização mais recente

Setembro: As próximas semanas serão muito ocupadasAs próximas semanas prometem muito Vivaz Devido a importantes movimentos atmosféricos à escala europeia Muitas novidades Ele também esperou pela Itália. Em suma, após a primeira parte do mês determinada pela alta pressão subtropical, uma nova e decisiva ponto de inflexão Frente do tempo.

Como muitas vezes acontece nas semanas entre uma temporada e outra, a Itália está realmente entre uma rocha e um lugar difícil: em uma luta brutal, há duas grandes figuras do clima que começaram a se desafiar em uma queda de braço. Não há vencedores ou perdedores; Por um lado, temos Correntes frescas e instáveis ​​do norte da Europa, o outono já surgiu; Por outro lado, existem Chamas quentes africanas tentando subir mais ao norteAtravessando direto o Mediterrâneo para o nosso lançamento.

Bem o Dez dias de setembro Está sujeito a uma nova condição Melhorou (mais um nesta temporada) Pessoas vergonhosas resistência africana Vai fazer sol e temperaturas acima da média, principalmente no centro-sul e nas duas grandes ilhas.

As massas de ar com características tropicais (vindas do interior do deserto do Saara) não devem ser excluídas. Pico máximo acima de 35°C Nas horas da tarde.

Um discurso um pouco diferente para Norte Devido ao influxo de ar frio e úmido do Atlântico Norte, dias ensolarados e agradáveis ​​podem se alternar com chuvas/tempestades rápidas: os olhos focam acima de tudo. 7/8 de setembro Durante uma inicialização problema pode criar Temporário Também forte nas regiões do norte.

Então, se analisarmos a estrutura sinótica geral do velho continente (hipótese do modelo americano GFS), algo começa a “ferver” no setor ocidental e atlântico: perigoso. Ciclone Pode ser investido ao longo das costas da Península Ibérica ilhas britânicas. Esta enorme máquina atmosférica terá queda de pressão em seu núcleo 975 hPae pode desencadear ventos violentos Força Furacão.

Os efeitos serão particularmente sentidos Portugal, Espanha (Setores Norte), Irlanda, Escócia e Inglaterra Além da chuva, haverá vento 130 km por hora. Nas praias ondas pode ser conseguida 8 metros de alturaComo 2 Prédio de dois andares.

E na Itália?

A cauda desse grande caos pode tocar nosso país: eis uma nova reviravolta: a entrada dessas correntes na bacia do Mediterrâneo pode realmente desencadear uma formação. Rotação do ciclone A partir de 10/11 de setembro O resultado é um clima de outono muito caótico e tempestuoso e favorável.

Atenção, nada de anormal. Este período do ano é muitas vezes muito ameno devido aos fortes contrastes criados entre massas de ar completamente diferentes: por um lado o último calor e por outro o primeiro frio que desce do norte da Europa. Infelizmente, a história passada recente está cheia de eventos de inundações repentinas Deslizamentos de terra, Inundações repentinas e tempestades severas.

Mais uma vez, a temperatura da água da superfície de nossos oceanos deve ser cuidadosamente monitorada, o que pode fornecer a energia necessária para um crescimento maciço. Células de tempestade Cuja previsão só é possível depois de alguns dias, principalmente no que diz respeito à viagem que estão fazendo.

Como sempre lembramos, O Tendências de longo prazo Eles ajudam a dar uma ideia geral do tempo esperado Portanto, as previsões meteorológicas clássicas não devem ser compreendidas, ou seja, não são úteis para o planejamento de eventos no seu dia a dia.

Tendo criado este precedente necessário, podemos dizer que o outono de 2022 será agitado. Um início de setembro muito quente com temperaturas médias especialmente no centro-sul e ilhas

Furacão no Atlântico a caminho de atingir a Europa