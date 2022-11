Tragédia via Cervese

Uma tragédia chocou o bairro Cesena de Sant’Egidio na tarde desta segunda-feira. Um menino de 7 anos que andava de bicicleta com o pai morreu. O impacto do ônibus da Linha 1 foi infelizmente fatal. Aconteceu em frente à Sorveteria Monty’s por volta das 17h30, aqui o menino estava andando com o pai quando caiu na estrada por motivos que provaram ser o impacto do ônibus. Perigoso. Os limites desta tragédia ainda estão sendo reconstruídos, mas o ônibus se dirigia para Barreira, e é certo que algo pequeno não poderia ser evitado. Hipoteticamente, a bicicleta em que pai e filho viajavam tocou na bicicleta do irmão mais velho antes de cair. O maior impacto com a criança foi praticamente maior pelo transporte público local. Uma peça que afeta uma família de imigrantes tunisianos, a criança morta se chamava Djerir Yahya.

A Estrada de Ambulância 118 correu para o local da tragédia, mas os médicos não conseguiram confirmar a morte da criança, o corpo e a bicicleta foram cobertos com um lençol branco, os investigadores iniciaram investigações rituais para reconstruir a dinâmica. Desastre. A polícia local de Cesena chegou para socorro, o serviço foi fechado pelo tempo necessário para as operações, e a polícia estadual também chegou ao local do drama.

Comece a Romagna: “Chocado com a Tragédia”

Em nota, a empresa de transportes públicos local expressa todas as suas condolências: “All Start Romagna – lemos – está abalada com a tragédia ocorrida no povoado de S. Egídio e a morte de uma criança no seu próprio autocarro. sentimento de dor. Estamos próximos da família, a quem a empresa envia as suas condolências. informa. Da mesma forma, a Start Romagna manifesta a proximidade ao condutor de serviço no veículo em causa”.