Credibilidade e autoestima, a Fiorentina recomeçou. Agora em Franchi 2022 Último: Stop Ban. Praga, o ‘pequeno PSG de Portugal’ está no horizonte

Quatro vitórias seguidas, um ataque funcional novamente: a estrada é perfeita. com (e preceder) Salernitana para continuidade.

As finais de 2022, para minimizar os danos e minimizar as surpresas em uma primeira parte difícil da temporada. Um regresso à Europa e um campeonato aquém das expectativas. Erros, limites e orçamento a serem pontuados em uma semana, Quando começará a paralisação máxima – e paradoxal – da Copa do Mundo? Agora todos estão focados nos dois últimos desafios do ano civil. Porque enquanto isso o Fiorentina Ela se encontrou, ganhou energia e encontrou novas ideias táticas. Os resultados estão chegando. Quatro vitórias seguidasEntre a conferência e o campeonato, e um primeiro formato Continuidade.

Auto estima. Em suma, uma trajetória positiva continuará nos dois últimos jogos de 2022. A Fiorentina recuperou o respeito próprio e a credibilidade nas últimas partidas. o Resultados Dano fé, E a alegria de ter Venceu três partidas fora de casa em uma semana (entre La Spezia, Riga e Gênova) Conte-nos sobre uma equipe que voltou Finalmente conhece seus próprios caminhos. Eles significam uma coisa diferente do que significavam há um ano e para os propósitos do início da temporada. Uma equipe que se importa Mais para concreto e menos para beleza Comparado com algum tempo atrás, mas novamente O momento dita isso. Tudo bem também. Porque abordagem Era OK, Embora houvesse a necessidade de aumentar a intensidade e o ritmo da agressão em determinadas fases do jogo vs. Campeão. Obrigado a equipe e esses resultados. A causa e o efeito de como algo finalmente acabou.

Credibilidade’. Redescoberto confiabilidade, Foi dito, O Fiorentina. Para si e para o ambiente. Porque Há alguns meses, uma equipe empatou em casa contra o Riga, que perdeu feio em Istambul, que caiu para o azar de suas fraquezas em Bolonha. Um time que fazia você sentir que poderia perder contra qualquer um. Agora em vez disso Esta Fiorentina finalmente dá a impressão de ser superior contra quem deveria ser, E Você pode até jogar com times importantes. Os sucessos dão esperança, mas não vêm por acaso. Pelo contrário. Depois entre, Especificamente, talvez algo tenha mudado. Mas em um nível tático mesmo antes disso. Havia pouca maneira de acompanhar as notícias além de jogar a cada três dias e, logicamente, tentar entrar em campo em partidas oficiais. Mas sujeitando-se aos perigos de fazê-lo. De qualquer forma, agora está de volta Confiança de que os resultados podem ser alcançados, Sem eles Medos Já existe há muito tempo Fiorentina Para a primeira fase da temporada.

2022 o mais tardar. Agora o Salerno, por Última para Branchi em 2022. UMA raça suaveContra um treinador treinado e uma equipa fantástica. Dez pontos nos últimos 5 jogos pela Campânia. com 3-1 vs. em Roma Lácio Na semana passada para soar um aviso para o heroísmo da oposição. Em suma, definitivamente não deve ser subestimado. Até porque Fiorentina já jogou muitos ‘coringas’, e especialmente se a intenção é realmente recuperar o terreno perdido em casa, não são necessários meios falsos. Então o Milão a partir de Em Pioli, San Siro, Um jogo que vale a pena jogar de qualquer maneira Uma consciência que pode colocar até os maiores jogadores da liga em apuros. Faça isso com mais três pontos no Farmhouse, e uma quinta vitória consecutiva (ou seja, Precedido em Salernitana E A parte esquerda do gráfico‘, uma limitação psicológica pouco percebida), certamente dá mais confiança.

Subir de nível. no fundo, Além disso Esportes Braga, Um inimigo tirado de um caixão de neon Jogos decisivos a partir de Conferência. Uma equipe que representa Quarto Exército de Portugalatras do Porto, Benfica e Sporting Lisboa, Mesmo que esteja acima do verde-e-branco empatado com a Fiorentina na classificação de hoje. Do capitão e alferes Ricardo HortaRecém-saído de um ano com 23 gols e 10 assistências, o atacante de 22 anos está destinado à Copa do Mundo com Portugal. Vidinha (8 gols nesta temporada) e Abel Ruiz (Escola de Barcelona), de Bansa (O pé caro do verão – 3 milhões – e a exposição da última Liga portuguesa) à média Musrati, Passe os soldados Paulo Oliveira e Mathias e da antiga Génova Medeiros, sem dúvida, sobe em relação aos adversários que enfrentou até agora. Na última década, Praga destacou-se Transferências em vários níveisa partir de Drinko querer Barcelona (por 31 milhões) um Paulina no jogos (16 milhões), de Rafael Silva querer Benfica (16 milhões) a Pedro Neto no Lácio (cerca de 11 milhões), de Renda no Atlético de Madrid (Quase 14 milhões) a Carmo Verão passado porta Por 20 milhões. Muitos jogadores venderam entre 5 e 10 milhões a cada verão, enquanto isso, por um clube Regular nas competições da UEFA nos últimos 20 anos, entre a Copa da Uefa, a Liga Europa e algumas aparições na Liga dos Campeões. Não é surpreendente 37º no ranking da UEFA, segundo entre os finalistas da conferência.

‘Pequeno Portugal PSG’. No entanto, nos últimos tempos, algo mudou com a perspectiva Mais um salto para o clube de Praga: Qatar Sports Investments – holding que controla o Paris Saint-Germain – Entrou na sociedade portuguesa, 21,67% ganharam o clube em meados de outubro. O mesmo Nasser Al-Khelaifi, presidente da Qatar Sports Investments e PSG Ele falou pra si próprio Determinado a crescer ainda mais”Uma instituição portuguesa exemplar com uma história orgulhosa, grande ambição e uma reputação de excelência dentro e fora do campo.. “Acreditamos que este é o parceiro certo para acelerar nosso crescimento e expansão, permitindo-nos realizar nosso extraordinário potencial.”ele ecoou Antonio Salvador, Presidente de Praga. Resumidamente, Braga prepara-se para ser o ‘pequeno PSG de Portugal’. Então o que, quão ‘pequeno’ você verá, mas ainda O Winter Market também será o primeiro mercado com uma nova estrutura corporativa, e não está excluído que os portugueses pudessem fortalecer Ainda. A mesma coisa pode obviamente preocupar Fiorentina, do que em Parada longa por isso o mundo Também precisa ser afinado Estratégias para o mercado. Por um lado, quem jogou um pouco pode ir para outro lugar (por exemplo, Zurkowski, Maleh e Ranieri), por outro lado, pode fazer algo se o objetivo for entrar na liga e ser competitivo na Europa. As incógnitas e variáveis ​​dos play-offs disputados em três meses, Com uma lacuna sem precedentes no meio da Copa do Mundo do Qatar. Um adversário de nível, o Braga, mas até hoje a Fiorentina está certamente (pelo menos) a jogar em pé de igualdade. E é uma beleza que rivaliza com a indústria europeia. Entretanto, agora com o imperativo de continuar a marcha propriamente dita. É proibido parar contra Piatek e seus companheiros.