Todos os emigrantes que ascenderam desembarcaram em Reggio. Novo estudo na Geo Parents em Catania – Chronicle

Todos os 89 migrantes desembarcaram em Reggio Calabria – incluindo cerca de quarenta menores e oito crianças pequenas – que chegaram à Itália no Rise Above. Agora os migrantes encontram-se no centro de acolhimento, aguardando a sua realocação com base na quota nacional estabelecida pelo Ministério do Interior. Enquanto isso, as tensões estão aumentando em Catania, onde ‘carga residual’ está presa em dois navios de ONGs. Apelo dos Migrantes CEI. O conflito político não parou.

89 nascidos em Reggio sem imigrantes, um evento SAR

Os 89 migrantes resgatados pelo Rise Above desembarcaram quando a intervenção de um barco da ONG alemã Mission Lifeline foi considerada um evento SAR (busca e salvamento), enquanto outros dois navios, o Geo Parents e o Humanity, atracaram em Catania. Foi o que ele aprendeu em Reggio Calabria com funcionários que estavam lá no momento do naufrágio. A sigla CHAR é derivada da palavra inglesa search and rescue e refere-se a um conjunto de operações de resgate, neste caso naval, destinadas a proteger a vida humana em determinadas situações de perigo.

Estudo sobre Geoparentes em Catania

Os inspetores da USMAF devem chegar ao porto de Catania para reavaliar os migrantes a bordo do Geo Parents. Ele confirma isso aos historiadores dos Médicos Sem Fronteiras.

Imigrantes a bordo do Geo Parents gritam “Socorro… Socorro”. No navio da ONG, atracado no Pier Ten do porto de Catania, os náufragos mostram duas placas, uma “Socorro” e outra “Desembarque 4 todos”.

Dois migrantes que foram resgatados depois de serem jogados ao mar ontem deitaram e dormiram em uma van branca estacionada a vinte metros de distância da Geo Parents. Ambos se recusaram a embarcar novamente no navio e ficaram sentados no cais o dia todo de ontem. Eles foram assistidos por voluntários da Cruz Vermelha. Suas condições são boas.

Apelação de Confiança Deslocada CEI

“Esta situação é dramática, inconstitucional, não respeita nem as famílias que estão nestes navios, não respeita o direito fundamental da Convenção de Genebra, por isso espera-se que esta situação seja libertada, e que a Itália juntamente com a Europa vai continuar o programa de partilha solidária para requerentes de asilo e migrantes refugiados, que não podem ser identificados a bordo, mas deve ser feito com toda a proteção de cada pessoa no terreno, afirma Dom Giambalo Perego, presidente da Fundação CEI Migrantes .

Conflito político

O conflito político sobre a gestão dos fluxos migratórios está crescendo, com a oposição atacando a “desumanidade” do governo e Matteo Salvini respondendo: “São viagens organizadas e esse tráfico humano deve acabar.” As palavras seguem um esclarecimento do ministro do Interior Matteo Piandosi sobre o que é o imposto de Viminale. “Comportamos-nos de forma humanitária mas somos firmes nos nossos princípios, e neste sentido divulgaremos os próximos passos. Trabalhamos na mesa europeia e nacional”, sublinha o ministro, reiterando que a Itália “não cortará a ajuda humanitária a ninguém”. , os migrantes que permanecem nos navios são “monitorados continuamente”. E, acrescenta, “Também damos as boas-vindas a outros navios que vêm com eventos Sir”.

E as tensões entre o governo e a oposição estão aumentando. “Quem estiver nesses navios – enfatiza o vice-primeiro-ministro e ministro das Infraestruturas Matteo Salvini – paga cerca de 3 mil dólares, que se transformam em armas e drogas para os traficantes”. Segundo o ministro da Justiça, Carlo Nordio, a seleção “entre os migrantes” que podem sair dos navios “não é feita em função dos seus interesses, mas dos contrabandistas que os trazem”. Giuseppe Conte responde. O líder do M5s diz que a “questão do fluxo migratório” deve ser resolvida em breve “sem slogans fáceis ou shows musculares sem prejudicar pessoas e famílias desesperadas”. Em vez disso, o secretário da esquerda italiana, Nicola Fratoianni, fala de “indiferença” por parte da Itália e da Europa, enquanto a magistratura democrática pede “O governo deve retirar imediatamente suas ordens, que são manifestamente ilegais, e permitir que todos desembarquem”. E a Comissão Europeia reitera a “obrigação moral e legal sob o direito internacional de salvar as pessoas no mar” e de “minimizar o tempo que passam no mar”.