O campeão português está agora no final dos créditos do Manchester United e a direção já considerou alguns nomes importantes para substituí-lo.

Nunca houve um pior começo falso em uma longa carreira Cristiano Ronaldo. Com a camisa ‘dele’ no início da temporada Manchester United, o campeão português fez apenas 10 jogos como zagueiro (nunca como titular) e marcou apenas 1 gol. Um pequeno roubo que poderia forçar a administração do ‘Red Devils’ a considerar sua venda em janeiro.

O problema é sempre a fala Noivado, é demasiado elevado para garantir que a maioria das grandes potências europeias possa enfrentar uma negociação. Claro que existem promotores, mas temos que fazê-los funcionar. Retorna PC do jogoDe acordo com informações recolhidas pelo ‘Sky Sport Deutschland’, esta pode ser a escolha perfeita para marcar o fechamento do círculo que o tornou um dos jogadores mais influentes de todos os tempos.

Um técnico o substituiu Dez Falcões, que há algum tempo promove a morte de Cristiano Ronaldo, já tem alguns nomes em mente para substituí-lo. A primeira é que Saubo-motingO centro da rocha pertence à frente Bayern de Mônaco (5 gols em 8 jogos), e pertence a uma estrela em ascensão Milão: Rafael Leão.

No mercado de transferências, Rafael Leo segue em órbita pelo United: ele substitui CR7

O atacante português tem muitos admiradores em toda a Europa, mas os ‘red devils’ têm se saído melhor no mercado até agora, apresentando alguns espectadores na Itália para segui-lo de perto nas últimas semanas antes da Copa do Mundo. O valor do talento está em torno 70 milhões de euros Atualmente, mas não está excluído que possa subir novamente com a abertura dos termos da sessão de inverno.