Árbitro Taylor nasceu em Manchester. Raiva dos fãs de papoula vermelha

Liverpool (Reino Unido) – A polêmica se alastrou entre os fãs Liverpool Para a seleção da Federação Inglesa para nomear um árbitro Anthony Taylor Para executar a grande competição 32ª rodada da Premier League Entre cidade de manchester E os Reds: Whistle, de 43 anos, nasceu na verdade Em Whitenshaw, distrito de Manchester. O diretor do jogo, em várias ocasiões, não apenas torceu por qualquer time do Manchester United, mas também insistiu que apoia o time da Liga Nacional, o Altrincham. No entanto, isso não impede que os torcedores do time da Globo digam “Não está claro o que ele quer PGMOL (Organização responsável pelos árbitros no futebol profissional inglês) “O jogo mais importante da temporada está no horizonte. No jogo de 10 de abril, os dois primeiros da classe se enfrentarão. Equipe Cardiola em primeiro lugar Seguiu com 73 pontos Globo Com 72. Nas redes sociais, ao comentar a posição de Taylor, os torcedores dos Reds não entraram nas sutilezas: “Árbitro nascido em Manchester. Não sei por que a FA quer fazer essas coisas: quase como se alimentassem Controvérsia“, Um fã ficou com raiva. Quando o segundo tweet foi feito: “Feito? Mentira na semana passada!” Outro comentou com raiva: “O jogo mais importante da temporada e no VAR são Taylor Referee e Dearney. este FraudulentoNão está claro o que o PGMOL quer.”. “Lá Corrupção No auge da Premier League. Também podemos dar-lhes um scudetto.O quarto acrescentou.