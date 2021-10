“Eu pago pelos meus erros.” A facção mais difícil da luta contra o Passe Verde vence – Libero Cottidiano

Mais confusão ai Porto de trieste, Pelo protesto dos Tokers contra o Passe Verde. Confusão e reviravolta emocionante: Quebra-cabeça Stefano Na verdade, ele deixa a Coalizão dos Trabalhadores do Porto de Trieste (CLPT): “Tenho razão em aceitar minhas responsabilidades”, explicou em um post no Facebook.

Ontem foi sábado, 16 de outubro, retrocedendo devido à campainha Ele anunciou o fim dos blocos, só de cabeça para baixo, Pediu desculpas aos dissidentes que competiram ruidosamente por ele. O retiro é o seguinte.

Nessa postagem, Buzzer acrescentou: “É natural que eu aceite minhas responsabilidades, porque a decisão de continuar como presidente até 20 de outubro é a mesma. Eles não queriam aceitá-los, mas eu exigi deles“Longe da borda dura do movimento, o coordenador não teve escolha a não ser se afastar.

Por isso, Buzzer menciona que se demitiu do cargo de vice-presidente e da coordenação dos trabalhadores do porto de Trieste após o comunicado e o caos da noite passada, porque são erros que cometi. Não quero que a responsabilidade recaia sobre eles “Mais uma vez, ele acrescentou:”Vou atacar até as 20, mas só voltarei ao trabalho depois que o Passe Verde for retirado. Vou levá-lo para uma pizza ou chucrute, onde o passe verde não é necessário. “

Mais tarde, voltou aos manifestantes para explicar os motivos do seu abandono: “Stefano Buser não é um deus, ele vai falar, porque sabe falar melhor que os outros, porque tem vergonha dos outros, mas a luta contra esta ordem pertence a todos os trabalhadores portuários e todos os trabalhadores italianos. “Perturbou a multidão e começou o coro.”Pessoas como nós nunca vão desistir“Recebeu assim a última salva de palmas.