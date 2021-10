No tênis de mesa, Carcolo Prato venceu o Norfellow 2010

Grama – A primeira vitória da temporada no segundo dia da A1 no tênis de mesa Carcolo Prato 2010 Na jornada contra a Sardenha Norbello.

A equipe do Prado venceu por 4-2, mas não foi uma vitória fácil contra o Norfellow, que havia recentemente colocado em campo o português Diego Carvalho, n. 185 no mundo com 185 vitórias com Lamadrid e Merslik.

Palo PC

O ponto decisivo para a vitória do capitão Paulo PC por 3 a 2 foi a vitória por 3 a 0 sobre o russo Macropulov.

Os anfitriões começaram bem, graças ao português Arembant Diego Carvalho, que dominou o chileno Juan Pablo Lamatrid. No clássico russo, Sergei Mokropolov conquistou os dois primeiros sets e Taras Merslik terminou em terceiro e quarto, continuou seu quinto e decisivo retorno e trouxe Prato de volta ao jogo.

Pavlo destacou PC Tuscans, Pascual Vellucci claramente organizado e Carvalho foi muito forte até para Mersligin.

No 2-2 Lamadrid não desistiu de um set para Vellucci e foi adepto do PC Mokropolo, trazendo o primeiro set a seu favor e bloqueando os próximos dois.

Dois pontos importantes para a equipe do Prado frente a um competidor direto, o terceiro dia do Circolo Prato recebe o recém-promovido Castel Cofredo no Le Bedi Gym no domingo, 7 de novembro de 2010, às 22h15.

Placar:

Diego Carvalho-Juan Pablo Lamatrid 3-0 (11-6, 11-5, 11-3)

Sergei Mokropolov-Taras Merslik 2-3 (11-7, 11-8, 6-11, 5-11, 5-11)

Pascual Velucci-Palo PC 0-3 (5-11, 2-11, 5-11)

Diego Carvalho-Taras Merslig 3-0 (11-9, 11-6, 11-8)

Pascual Vellucci-Juan Pablo Lamatrid 0-3 (5-11, 6-11, 5-11)

Sergei Mokropolov-Palo PC 0-3 (10-12, 6-11, 5-11)