A Fortaleza dos Tokers em Trieste, a polícia está pronta para partir

AGI – O epílogo do protesto do passe anti-verde no porto de Trieste pode vir amanhã de manhã, com os dias preguiçosos, as atividades diminuindo e a imagem do porto internacional, que antes estava em plena saúde, está manchada aos olhos do mundo . . Embora o sindicato CLPD tenha prometido que vai durar até 20 de outubro, as autoridades provinciais e portuárias acreditam que a mobilização dos cidadãos de Wax vai durar indefinidamente e que não vai mais tolerar a ocupação do Portão 4, embora declare que quer para ser “indefinido”. A liberação do porto também foi pedida por Cgil, Cisl e Uil. A divisão entre as duas almas conflitantes da oposição sempre foi marcada de forma clara.

Stefano Buzer por um lado e a maioria dos Tokers em greve foram heróis até certo ponto, por outro lado, eles não conquistaram cada vez mais a praça através da audiência pública da noite passada contra o porta-voz. Até sair esta manhã. A ‘queda’ de Busser foi fraca. O desacordo interno, desencadeado por alguns estivadores que não queriam a decisão de encerrar a Caris sem uma assembleia, causou-o apenas parcialmente.

Afinal, o comitê de coordenação local sem cera foi calculado, Incluindo o novo vereador do movimento 3V Ugo Rossi, cujos dirigentes o rodearam ontem à noite e o converteram. Além disso, no ambiente portuário, para funcionar de forma mais eficaz, alguns representantes dos durões ameaçaram-no severamente para consertar o relatório que aprovava a cortina sobre o assunto em troca de uma conferência no parlamento. Cancele o certificado verde.

Nos últimos dias, a cor da praça, mesmo tranquila e festiva, tornou-se cada vez mais turbulenta. Jornalistas foram presos e insultados, e naquele momento um serviço de pedidos bem mantido pelos Tokers foi lançado.

Agentes convocados para resgate por repórteres optaram pela ocultação para evitar que sua presença se agrave em uma situação incontrolável no momento, se não houver risco de acidente. Bujar, em prantos por um momento, acalmou o ambiente, pediu calma e “fiquem quietos” considerando a evacuação dos moradores.

Suas observações, “Disseminadores de mentiras, não menciono jornalistas, dou traidores a traidores”, são de caráter menos bom. O último incêndio que pode ser visto em todas as histórias Isso vai deixar feridas profundas no movimento de no pass.