Roma-Nice 1-1 – Retirada de Portugal termina em empate: autogolo de Lemina em resposta a Brahimi

O último amistoso de Portugal foi a aposentadoria da Roma de José Mourinho, que empatou em 1 a 1 com o Nice. Brahimi abriu o placar no final do primeiro tempo, e os “giallorossi” empataram com um gol contra de Lemina após um chute de Kerstorp no segundo tempo.

ROMA-NICE 1-1 (41′ Brahimi, 55′ aut. Lemina)

Roma (3-4-2-1): Svilar (46′ Rui Patrício); Cumbulla (46′ Mancini), Smalling, Vina (60′ Ibanez); Karstorp (60′ Celik), Matic (46′ Bove), Verdout (60′ Christian), Spinazola (46′ Zalewski); Zaniolo (46′ El Shaarawy), Pérez (46′ Pellegrini); Shomurotov (46 ‘Abraham).

Disponível: Boer, Felix, Faticanti, Ivkovic, Tripi, Volpato.

conexão. José Mourinho

Bom (4-2-3-1): Balca; Atal (46′ Mendi), Todibo, Dante, Bard; Rosário (83′ Trouillet), Lemina (64′ Schneiderlin); Stengs (76 ‘Bounani), Claude-Maurice (64’ Gouri), Ili (84 ‘Pelahayane); Brahimi (83’ Brahimi).

Disponível.: Boulhendi, Daniliuc, Lotomba, Nahounou, Traore.

conexão. Lucien Favre

Instruções: Spinazzola (ROM), Vina (ROM), Zalewski (ROM), Cristante (ROM)

Segundo tempo

90′ + 3′ – Termina aqui: Roma-Nice termina 1-1.

90′ + 3′ – Assistência de Celik para Crisstandé, que chuta o primeiro gol, mas seu chute é desviado para escanteio.

90′ + 1′ – Falta de Crisstandé por falta tática no meio-campo: amarelo para o jogador.

90′ – 3 ‘Recuperação.

89′ – O pênalti de Pellegrini, com Ibanez não desviando a cabeça por um bigode.

84′ – O chute de pé direito de Cristante sai ao lado de fora da área.

83′ – Outras mudanças em Nice: Da Cunha, Pelahien e Trouillet.

77′ – Chalevsky advertiu contra suposta simulação.

76′ – Outra mudança em Nice: de Stengs, de Paunani.

74′- Um bom lançamento de Ibanez para El Shaarawy, Bulga também é excelente aqui para evitar um grande risco.

72′- Pênalti para Roma batido por Pellegrini, que tenta surpreender o Bulga em seu poste, mas o goleiro é desviado no alinhamento lateral.

71′ – Escanteio cobrado por Pellegrini, Smalling cabeceia alto.

70′ – Erro do Bulga, pressionado por Pellegrini, perde a bola, mas se redime desviando a finalização do capitão da Roma para escanteio.

69′- Outro cruzamento de Zalewski para o centro para Celik, mas o turco chuta mal.

68′ – Falta de Pellegrini no meio-campo sobre Todibo: pênalti para o Nice.

64′ – Duas mudanças em Nice: em Claude-Maurice e Lemina, em Schneiderlin e Khoury.

62′ – Protestos em Roma em casa por suposta interferência de pênalti em El Shaarawy, permitindo que a arbitragem prossiga.

60′ – Outras três mudanças para a Roma: Vina, Veretout e Garstorp, Ibanez, Christian e Celik.

58′ – Ação privada de Zalevsky, o resultado acaba nas mãos de Bulga.

55′ – Empate para a Roma! Zalewski avançou pela esquerda e ultrapassou o adversário, mandou Karstorp para o centro, que, de primeira, coordenou bem: Lemina, tentando desviar a bola, cabeceou mal e bateu o goleiro.

54′ – Roma está se aproximando da paridade! Do escanteio de Vertout, Smalling rebate mal, mas com relutância, serve Mancini, que se dirige para o gol, mas encontra resistência de Bulga.

49′ – Penalty de Pellegrini por falta no meio-campo.

46′ – No início da recuperação: ataque da Roma da Curva Nord em direção à Curva Sud. Esta é a formulação da restauração com sete alterações em relação à primeira parte:

(3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Vina; Karsdorp, Bove, Veretout, Zalewski; Peregrinos, El Shaarawy, Abraham.

Uma mudança para Nice: Out of Atal, em Mendy.

Primeira metade

45′ + 1′ – Fim do primeiro tempo: Fim do gol de Brahimi.

45′- Relatório de recuperação de um minuto.

44′ – Pênalti para Nice pela falta de Kumbulla sobre Trogar.

41′- Vantagem de Nice. Bola profunda para Brahimi, que ultrapassa Vina com facilidade: chegando na frente de Sviler, mal posicionado, Brahimi “soca” o goleiro Giallorossi por 0-1.

39′ – Lançamento preciso de Perez para Spinazola, desce e cruza o meio, não encontra apoio.

37′ – Boa pausa defensiva de Shomuroto, que intercepta uma bola e passa para Sviler, que recomeça a ação.

34′- Outra curva feita por Veretout, desta vez completamente errada.

32′ – Canto Veratout bloqueado durante a saída alta de Balka.

28′ – Brahimi ganha o rebote com Vina e acaba no gol, encontrando o adversário nos dois tempos de Sviler.

27′ – Tentativa de fora da área: Bola em Garva.

24′ – Vina entrou no Lamina claramente atrasado: cartão amarelo para o uruguaio.

23′ – Escanteio cobrado por Veretout, Zaniolo tenta um chute de cabeça, mas seu chute é bloqueado pela defesa francesa.

22′ – Vina ainda tenta Shomuroto com passe do próprio meio-campo, Bulga cedo lê o percurso e pega a bola.

20′- Amarelo para Spinazola por interferência no meio-campo do Atal.

19′ – Outra defesa de Matic na entrada da grande área para evitar uma jogada potencialmente perigosa de Nice.

18′ – Veretout se redime ao parar uma bola complicada e ir para o adversário direto, o francês cruza, mas a defesa do Nice rejeita.

16′ – Verdout arrisca interceptação de Claude-Maurice e passe após intervenção decisiva de Matic.

14′- Atal avança pela direita e cruza, mas a execução é editável e acaba até em um alinhamento lateral do lado oposto.

12′ – Saque Spinazzola para Zaniolo, cruza um direto com boa contagem, depois cai para o centro de Shomuroto, não o encontra.

11′ – Spinazzola, que hoje é o capitão, ultrapassa o adversário direto e cruza para encontrar Kerstorp, cuja finalização é bloqueada.

8′ – Lançamento do mal do verso da pergunta para procurar Shomuroto, completamente impreciso.

7′ – A boa pressão de Veretout força o adversário a errar, então Perez cai para Matic, que erra o passe para Karsdorp e a bola acaba no alinhamento lateral.

6′ – A saída de Stengs de fora da área é inevitável, Svilar congela no trecho.

3′- A pressão de Zaniolo contra o goleiro Bulga, que sofreu um pouco e teve que adiar.

1′- O jogo começa: ataque da Roma de Garva Sud em direção a Garva Nord.

Pré-competição

19:58 – Dybala acompanha a partida perto do banco.

19:50 – Complete o aquecimento.

19:45 – Paulo Dybala acompanhou a equipe neste amistoso. La Joya não está na súmula oficial, mas pode acompanhar o jogo do banco.

19:27 – Roma está começando a esquentar.

19:20 – Aqui estão as escolhas de Mourinho: (3-4-2-1) Svilar; Garsthorpe, Smalling, Cumbulla; Spinazzola, Matic, Veretout, Vina; Zaniolo, Perez; Shomurotov

18:55 – A Roma chegou ao estádio.