Um morto, um desaparecido e quatro feridos

Com toda a probabilidade, os Canados, com cerca de 20 metros de comprimento, estavam engajados no piloto automático. Eles disseram que os barcos iriam prever isso e a maioria das pessoas a bordo – quatro turistas dinamarqueses de 20 a 25 anos, duas mulheres e dois homens – não viram o veleiro passar. O impacto foi inevitável: as primeiras investigações revelaram que a grande lancha saiu do porto de Cala Galera e colidiu com um veleiro de 14 metros que saía da marina por volta das 11h30 de ontem. Di Triano. Abriu-o sem quebrá-lo, acertando-o na ponta esquerda, mas no acidente uma mulher – Anna Claudia Cardoni -, Roman, nascida em 1962, esposa do comandante, desapareceu, enquanto para um homem de 58 anos, o AC não fez nada: só depois das 5 da manhã seu corpo da hélice Extraiu.

Vítimas e feridos

O escritório do capitão do porto e os bombeiros despacharam vários homens, mas a esperança de que o passageiro ainda esteja vivo está desaparecendo com o passar dos minutos. Havia um total de seis pessoas a bordo do veleiro Vahinè: o comandante Fernando Manzo, marido da pessoa desaparecida no momento do acidente, e quatro amigos, duas mulheres e dois homens nascidos entre 1960 e 1962. e residir na capital. Estes últimos foram feridos e socorridos junto com o comandante. Duas mulheres e um homem de código amarelo foram transferidos para o hospital Arbetello, enquanto outro homem de código amarelo foi levado de helicóptero para Crocetto.

A história do comandante

A mecânica do acidente ainda precisa ser esclarecida, quase certamente uma distração ou precisamente porque a lancha acionou aquele piloto automático, nenhum alerta na sala de controle poderia ter evitado o pior. O capitão do veleiro, Fernando Manzo, conseguiu reconstruir a dinâmica explicando que depois de cinco horas de navegação, quando estava a sete milhas da Isola del Giglio, viu a lancha vindo contra ele a uma velocidade muito alta. De sua conta, parecia que estava desocupado. Então ele tentou lidar, mas todo esforço foi inútil. O impacto ocorreu entre a Ilha Giglio e o Ponto Argentario por volta das 17h de ontem.

Os Carabinieri também chegaram ao local para prestar a assistência necessária. Da mesma forma, o Magistrado de plantão no Ministério Público de Grosseto abriu um processo de homicídio culposo. Os ocupantes da lancha, que arvorava a bandeira dinamarquesa, escaparam ilesos. Após o confronto, os meninos tentaram ajudar, mas o resgate dos feridos e a recuperação do corpo da mulher morta levaram várias horas para serem ouvidos pelo magistrado nas próximas horas. Mergulhadores do corpo de bombeiros trabalharam no mar até a noite. A vítima ficou presa na hélice e foi libertada apenas às 5h30 e não houve notícias do desaparecimento até ontem à noite. Pela primeira reconstrução, parece que os dois homens estavam próximos, então quando a lancha colidiu com o veleiro, um colidiu com o veículo e o outro caiu no mar. O corpo da vítima foi posteriormente transferido para o necrotério de Arbetello.

Felizmente, o veleiro não afundou e isso permitiu que os outros passageiros feridos fossem resgatados sem maiores complicações. Os dois barcos foram então rebocados para o porto de Santo Stefano e imediatamente apreendidos. Ainda não se sabe se outros corpos foram recuperados do mar. Após algumas informações, os feridos do veleiro foram transferidos para o hospital, portanto não foram acrescentados mais detalhes.

Este não é o primeiro acidente no mar. No ano passado, exatamente em maio, uma tragédia semelhante ocorreu no mar da Sardenha, a 800 metros da praia de Portisco. Naquela época era uma semi-cabine com cerca de 12 metros de comprimento com 4 passageiros e um pequeno veleiro com duas esposas. Após a colisão, um passageiro do veleiro foi lançado ao mar pelas pás da hélice do motor e morreu. Ele é um milanês de 69 anos.