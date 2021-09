Pão-de-ló português: Pão-de-ló é uma verdadeira invenção!

Hoje apresentamos-vos uma receita especial que tem uma história na tradição portuguesa mas é, na verdade, descendente de italianos. É um doce pao-di-li criado pelo genovês Giovan Batista Capona, também conhecido como Geopota. Em Portugal é uma das sobremesas tradicionais, actualmente existem muitas variações mas tradicionalmente a sua forma arredondada original tem um orifício a meio, sendo necessários dois moldes de terracota para tal. Algumas pessoas o comparam com a doçura do algodão doce, mas a seguir vemos todos os ingredientes necessários para fazê-lo e o processo de prepará-lo.

Ingredientes

4 ovos

2 xícaras (400 g) de açúcar

2 xícaras (300 g) de farinha

1 xícara (250 ml) de leite

1 colher de sopa (5 ml) de extrato de baunilha

1 colher de sopa (15 g) de fermento em pó ou fermento em pó

Manteiga e farinha para moldar

Processo

A primeira coisa a fazer é untar e pedir uma forma de donut ou bolos comuns de 22/24 cm.

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar e, se desejar, pode usar a mistura planetária ajustando a velocidade média para cerca de quinze minutos, depois aumente a velocidade ao máximo e bata os ovos por mais 10 minutos.

Nesta altura junte a farinha e o fermento, aos poucos, com o auxílio de uma pingadeira e mexa do fundo para evitar que a mistura se quebre. Adicione o extrato de baunilha. Agora coloque a massa no eixo em uma fileira e bata na mesa de trabalho para evitar que se formem bolhas de ar.

Finalmente você pode atirar em tudo, Depois de fechar os eixos com outra impressão, Pré-aqueça o forno a 180 graus por meia hora. Este tipo de sobremesa é um óptimo local para festas de aniversário ou pode desfrutar como pequeno-almoço e lanche, mas será sempre um sucesso sempre que quiser servir!

