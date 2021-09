Isolamento por 5 dias

Isolamentos Redução da duração e do número de alunos envolvidos: Gestão de doenças infecciosas Escolas, Oficialmente Vacinas, Vai nessa direção. Hoje, em muitos casos, um único aluno positivo é o suficiente para interromper as aulas presenciais. O objetivo é impedir tais medidas drásticas. Regras padrão serão definidas em toda a Itália, durante o qual irão variar não apenas de região para região, mas também de um oficial de saúde para outro. Nos próximos dias, será realizada uma cúpula entre Ministério da Saúde, regiões, ministérios da saúde e educação pública, justamente para definir novas medidas uniformes em todo o país.

A proposta do Lazio, apoiada pelo Conselheiro de Saúde, Alessio de Amado, tem o poder de restringir o período de isolamento a cinco dias (hoje é 7 por vacina e 10 por vacina, mas com isso pode levar a problemas de privacidade). Até Pierre Luigi Lopalko, epidemiologista e conselheiro de saúde da Buglia, acredita que faz sentido reduzir o período de isolamento: “Vamos começar com uma suposição: a variante delta é muito rápida na transição, então faz sentido pensar em deixar você voltar para a escola, se não aparecer às quatro. “Fiquei muito confuso sobre a definição de: dentro de uma classe, as crianças estão em constante movimento, é muito evasivo. Há também uma definição muito restrita de contato íntimo, como o que acontece em aviões onde eles são apenas considerados. Dizem: O controle do isolamento faz sentido e leva em consideração o fato de que muitas crianças com mais de 12 anos são vacinadas, quase todas professoras. Mas o movimento e a sociabilidade que existe em uma sala de aula nos chama a ser cautelosos na identificação daqueles que precisam ser isolados. No entanto, o programa de cinco dias prevê um teste antigênico para verificar se há retorno positivo às aulas.

“Uma coisa é certa – diz D’Amato – não podemos lidar com o problema das infecções na escola como fizemos no ano letivo anterior sem vacinas”. No Ministério da Saúde buscam identificar as normas padronizadas, levando em consideração que as escolas não são todas iguais: existem lacunas para garantir algumas lacunas, outros sistemas de ventilação modernos, muito mais turmas, mas não a solução mais fácil de encontrar. Para todos. Por fim, é preciso lembrar que as escolas com alunos maiores de 12 anos ainda estão sendo vacinadas, mas a situação está mudando à medida que os alunos ficam menores devido à falta de uma vacina aprovada para essa idade. No dia seguinte, com a cúpula desta semana pendente, houve encontro entre o ministro da Educação Pública, Patricio Pianchi, e Silvio Brusafero, presidente do Instituto de Saúde Superior. Até o momento, a retomada das aulas presenciais não causou os efeitos das epidemias, mas continuou diminuindo.

No entanto, o professor Gianni Ressa, diretor do Departamento de Prevenção, nos pede que sejamos cautelosos: “As escolas reabriram recentemente e é muito cedo para ver o efeito potencial da reabertura”, disse ele no dia seguinte. Pode haver sinais de um pequeno aumento em uma certa idade. Mas a gente sabe: você não pode se vacinar de novo menor de 12 anos, é uma população, crianças, tem que cuidar. Segundo o professor Lopalko, essas semanas serão muito importantes para acompanhar o andamento da epidemia nas escolas, onde a maioria dos professores já está vacinada e boa parte dos alunos com mais de 12 anos. “Se as consequências forem mínimas – nota ele – pode dar-se início a uma fase de convivência normal, que pode se transformar em epidemia.