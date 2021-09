Entre Sari e Mourinho, duas interações de estilo diferentes

O primeiro clássico da capital Jose Ma Rhino Dirigindo Roma e Ala marricio Do Logio Com dois métodos de comunicação completamente diferentes, mostra-nos como dois coaches podem se tornar mais atraentes e agradáveis ​​para a mídia.

Primeiro, Mourinho, Sempre atento aos aspectos de comunicação em torno do trabalho do treinador dentro e fora do campo. Em vez do segundo, Ala marricio, Saiu no longo prazo, praticamente pouco antes de ele vir para o Napoli, toda a mídia começou a questionar e investigar a nova raça de Aurelio de Laurentis.

A partir desse momento, precisamente no verão de 2015, criou-se principalmente o mito do treinador que desistia do banco como treinador ou tinha ideologias políticas de esquerda significativas. Jornais esportivos nacionais. Do Mourinho Em vez disso, quando viemos para a Itália, já sabíamos muito, mas com o tempo aprendemos a descobrir as melhores habilidades do inovador e do comunicador, ao ponto de explorar cada detalhe.

Muito provavelmente, foi a combinação de diferentes experiências que ajudou nosso rinoceronte a se tornar um melhor comunicador, bem como uma inteligência emocional mais forte. Depois de se formar em ciências físicas, trabalhou como professor de educação física por dois anos. Quando Bobby Robson veio do PSV para o Sporting de Lisboa em 1992, precisava de um intérprete e o dirigente do clube apoiou-o com um rapaz de grande confiança: aparentemente era uma pergunta Mourinho.

Jose Mourinho: Uma marca real com um treinador muito seguido nas redes sociais

Ex-treinador português Porto, Inter, Real Madrid, Chelsea, Tottenham e Manchester United Sabemos tudo o que ele disse e talvez saibamos muito pouco sobre suas habilidades com a mídia em seus negócios e sobre o clube que treina.

De acordo com Mourinho, ser um grande comunicador e uma marca merece os melhores clubes do mundo, inclusive Roma Escolheu os portugueses para relançar o projecto de tecnologia em linha com a matriz portuguesa, mas acima de tudo tomou este tipo de atitude numa altura em que precisava de renovar muitas parcerias com patrocinadores de clubes, e recriar novas.

O apelo de Mourinho Bits digitais para o contrato de 3 anos e certamente contribuíram para facilitar a chegada de 35 milhões de euros e outros novos parceiros internacionais como o Uber Eats. Moreno traz consigo as sacolas sociais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram, tornando-o o treinador para segui-lo no palco na Serie A.

Em suas publicações sociais mudou completamente sua voz aceita na vida real, e entre uma foto e outra menciona algumas contradições do futebol moderno, expressando seus pontos de vista sobre determinados momentos de sua vida pessoal e, sobretudo, as situações que vivenciou em campo, não para mencionar o amarelo caro para Lorenzo Bellegrini Roma – Logio Para o capitão.

Portanto, a mídia Rinho usa as mídias sociais como uma assessoria de imprensa digital, permitindo-se administrar e manipular a si mesma sem ser afetada pela comunicação e descrição de outras mídias.

Mas para entender melhor a marca econômica da marca Mourinho, temos que conviver com uma questão que precisamos entender. Roma (E todas as equipes que o contrataram após o Chelsea) para abrir sua chegada.

A marca Mourinho é praticamente uma marca registrada na União Europeia, nos Estados Unidos e no Reino Unido, além de outros estados como Malásia, Austrália, China e Noruega. A marca José Mourinho foi vendida pelos portugueses e registada pelo Chelsea em março de 2005, a meio da sua primeira temporada como Blues. O Chelsea poderá usar e usar o nome do treinador português para fins de marketing e negócios até 31 de março de 2025. Roma Equipado com uma casa de mídia para a criação de conteúdo, quer promover um importante ativo social por meio do Special One.

Então a licença expira Chelsea, O treinador português poderá recomprar a sua marca, assegurando várias atividades empresariais no final da sua carreira, alargando assim a sua carreira de empresário, graças às redes sociais.

Este é um exemplo claro dos benefícios das comunicações gerenciadas em conjunto com “novos” sites digitais.

Marricio Sari: Sarismo e a ausência de marca

Ala marricio Como ele reiterou em uma entrevista em 2020, ele decidiu não frequentar as redes sociais “por opção de vida”.

Escolha compreensível, mas uma interação social indiferente cria o paradigma: quando uma marca existe e não está nas redes sociais, ela não pode interferir nas conversas para minimizar uma crise.

Portanto, ele não faz nada além de criar uma crise off-line, caso contrário, não será lucrativo e monetizado em momentos positivos. A atitude passiva de Sari de não evitar o nascimento e o crescimento de sua marca, sua marca é informalmente chamada de Charismo.

Uma ideologia que abrange todas as formas de uma marca: tem uma comunidade que faz o mesmo com valores, um líder confiável, um tom de voz bem definido e valores expandidos e primários ao longo do tempo.

Sem dúvida, o Carisma também se tornou um Palavra reconhecida no dicionário por Trekkani.

Tudo isso está em construção desde o início da história, rendendo mais dinheiro para a ala, mas o treinador toscano não percebeu isso por preferência pessoal. Em vez disso, os clubes que ele treinou giravam em torno de sua ideia esportiva, então Charismo, eles criaram vários conteúdos para atrair a atenção dos fãs e aumentar as expectativas.

𝐒𝐚𝐫𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐦.𝐦.: 𝙻𝚊 𝚌𝚘𝚗𝚌𝚎𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎 𝚍𝚎𝚕 𝚊𝚕𝚕𝚎𝚗𝚊𝚝𝚘𝚛𝚎’𝚊𝚕𝚕𝚎𝚗𝚊𝚝𝚘𝚛𝚎 𝚜𝚞𝚕𝚕𝚊 𝚜𝚞𝚕𝚕𝚊 𝚕𝚊 pic.twitter.com/hb47j20DQN – SSLazio (fficOfficialSSLazio) 9 de junho de 2021

Isso é quando Chelsea Ele escolheu Sari como treinador e deu-lhe um vídeo contando a história e a filosofia do treinador. Logio. E lá Juventus Pelo menos inicialmente ele acreditou na filosofia sarrista e configurou comunicação e conteúdo. Na primeira parte da temporada, a Juventus forneceu boletins informativos com foco em números derivados do desempenho ou gráficos do time. Mapa térmico Para alguns jogadores, o jogo assemelha-se a uma mudança de atitude, mas sobretudo rentabilizada pelo clube.

Histórias sobre Mourinho e Freqüentemente Eles são quase tão contraditórios quanto sua conexão.

Artigo por Luigi de Maso

Futebol nas redes sociais | 25-09-2021 18:13