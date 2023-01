Um salário de sonho para a pessoa procurada

Ofertas de emprego de Cristiano Ronaldo: salário dos sonhos para o número necessário. O português não poupou gastos na vida pessoal

Depois de comprar uma mega villa em Portugal, CR7 e a sua Georgina têm agora dificuldade em encontrar quem cuide dela. Em particular, existe a procura de um chef capaz de preparar sushi e pratos de peixe.

sua aterrissagem Para Al Nasser Isso aconteceu com uma estrela de Hollywood. Câmeras de transmissão, seguidores extraordinários do interesse da mídia e um apoio imediato em campo contra o campo PSG Desligado Messi. No fim Cristiano Ronaldo Ele decidiu olhar para o lado econômico para encerrar sua extraordinária carreira da melhor maneira possível.

Antes e com o Manchester United Portugal Mais tarde, ele colheu apenas decepções 2022. Equipe da Arábia Saudita Com considerável envolvimento de, veio em seu socorro 200 milhões por temporada até 2025. Uma maneira verdadeiramente dourada de se acalmar e aumentar ainda mais seu volume de negócios estratosférico. georgina e seus três filhos Cristiano Jr., Eva e Mateo, Eles estão sempre ao seu lado e curtindo o início dessa nova experiência.

Cristiano Ronaldo e a sua extraordinária nova moradia em Portugal: é a mais cara do país

Quando todos vivem agora riad (sede da última Supercopa da Itália conquistada pelo Inter contra o Milan), o olhar sempre se voltava Portugal. Sim, porque em casa a CR7 comprou recentemente uma das moradias mais exclusivas e caras de todo o panorama nacional. Estamos falando de um imóvel em Cascais, Não muito longe da capital Lisboa, ao longo da Riviera Portuguesa.

Escondido em uma área residencial exclusiva quinta da marinhapróximo No Estoril E Syndra E cerca de 40 minutos do centro Lisboa A cidade inclui ginásios, jardins e uma grande piscina. Obviamente, uma “mansão” tão grande e espaçosa precisa de muitos cuidados e por isso ronaldo Ele montou uma verdadeira equipe de pessoas que podem cuidar disso em sua ausência. Porém, ainda falta um profissional a ser contemplado: cozinheiro.

CR7 e Georgina querem chef de topo: salário de 5.000 euros mensais

Todo mundo sabe o quanto CR7 E o companheirismo está interessado em nutrição e saúde física. o fenômeno de Madeira Nada tem chance e seu físico incomum é uma 38 anos Graças ao cuidado que ele coloca em seu equipamento de trabalho todos os dias.

Justamente para cuidar da cozinha do ex-atacante Juve, Real Madrid E Manchester United Não é tão simples, com padrões exigidos muito altos.

As comidas preferidas do Cristiano e da Georgina são sem dúvida o sushi e o bacalhau grelhado (Ainda durante a sua passagem por Manchester, um prato típico português que causou muitas discussões com os seus companheiros). Entre as novas aptidões do chef, o casal deve saber preparar da melhor forma a felicidade.

Claro que é Salário Merece um lugar de destaque porque é aprox Cinco mil euros por mês. No momento da nomeação, muitos vieram, mas ainda não foram selecionados. Se você tiver os requisitos certos, por que não tentar, não custará de qualquer maneira.