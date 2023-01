Eventos para o fim de semana de 20 a 22 de janeiro em Brescia e sua província: o que fazer no sábado e domingo

Um grande fim de semana está chegando para a abertura oficial do ano “Brescia Bergamo Capital da Cultura”. Então, os olhos voltados para a cidade: depois da solenidade de fundação na noite de sexta-feira no Teatro Grande, na presença do presidente Sergio Mattarella, o fim de semana será de festa na praça e nos museus.

No sábado, das 17h30 às 19h, será realizado um concerto de gala na Piazza della Loggia com a participação de alguns dos principais artistas da cena musical de Brescia. Sob a liderança de Ambra Angiolini, o evento acontecerá em uma grande plataforma integrada à “logia”. Artistas proeminentes como Francesco Renga, Fausto Leili, Fra Quintale, Komagos, Mr. Rain e outros se apresentarão. Celebridades do mundo do entretenimento e da cultura também estarão presentes.

À noite, a partir das 20h, a festa terá destaque para a Piazza Vittoria, que se transformará em uma monumental instalação de imagens, luzes e música com o tema “Aquário Multimídia”, coroada por um espetáculo de danças aéreas, fogos de artifício e projeções de vídeo .

A instalação estará em funcionamento no domingo, quando serão abertas as portas de todos os espaços culturais da cidade. Excepcionalmente teatros, museus, teatros, bibliotecas, fundações e muitas outras organizações estão abertas ao público e acolhem exposições, conferências e eventos.

No que diz respeito à província, o circuito gastronómico tradicional é “Todd Porcell“, que “sua majestade” participa na iniciativa nas ementas de 12 restaurantes onde a carne de porco é protagonista, enquanto em Castelcovati “Maravilhoso berço histórico“Ainda pode visitar a Igreja de Sant Alberto em frente à igreja paroquial; em estátuas em movimento, luzes e paisagens, é uma visão verdadeiramente única. Além da ‘fronteira’, finalmente apontamos “Mercado de antiguidades e arte modernaDe Valeggio sul Mincio: Nascido em junho de 1994, este evento acontece na Piazza Carlo Alberto e ruas próximas, com cerca de uma centena de expositores que oferecem produtos de alta qualidade, incluindo uma grande variedade de produtos, roupas, móveis e colecionáveis. são raros.

Uma lista completa de eventos está disponível em nossa página “o que fazer na cidade“, mas – como toda semana – selecionamos o melhor para você: aqui está nossa seleção, Feliz Ano Novo a todos!