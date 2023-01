Invitalia existe, continuamos a colaborar com o português Caetano: Industria Italiana Autobus afasta as nuvens de tempestade e trabalha no plano de reinício

por isso Fiom Sigilo, o Autobus da Industria Italiana não circulava a toda a velocidade devido a “uma incapacidade de gestão que afecta o bem-estar dos trabalhadores”. por isso Corpo, em Flumeri “As bandeiras portuguesas vão começar a arvorar em breve assim que a Invitalia vender a sua participação em setembro de 2023”. por isso falha O Valle Ufita está “totalmente triste”, ele se pergunta se está ou não interessado em “manter a fábrica viva” e diz que está pronto para “uma greve em vez de um estado de rebelião”.

Resumindo, foi uma semana tumultuada para Irbinia, do ponto de vista sindical. Depois de 2022, os planos e metas não estão sendo cumpridos, os trabalhadores estão preocupados com o ano que se inicia e passaram a manifestar sua insatisfação por meio de seus respectivos representantes sindicais.

Aprovisionamento de materiais e reestruturação laboral, timing das máquinas de café, novas hipóteses empresariais, colaboração com o português Caetano são alguns dos temas a que a empresa quer responder após a reunião do conselho de administração de 30 de janeiro. Ele também descreve o próximo plano de negócios. Como sempre no passado, apesar do desejo de não evitar a conversa, as bocas se fecharam, reafirmadas.

A Industria Italiana Autobus, por sua vez, nunca escondeu os problemas que reduziram a produção nos últimos meses. Os problemas financeiros pelos quais a empresa passou e a situação econômica internacional levaram a uma crise na logística da cadeia de suprimentos, mas fontes internas sugerem que os problemas estão resolvidos em sua maioria e o restante está sendo resolvido. Uma condição que leva à retomada da operação plena nas fábricas de Flumarie e Bologna.

Ao longo do tempo, mesmo na questão das vending machines, a empresa não teve nenhuma, ou muito pouca, ação judicial contra os trabalhadores. A decisão de recorrer ao intervalo decorre da necessidade de cumprimento da lei nos processos ordinários. Há momentos em que a fábrica não antecipa as pausas, pelo que as máquinas de vending são desligadas, mas sempre segundo os colaboradores mais informados não há consequência nem vontade de punir ninguém porque o plano de produção de 2022 não avança. projeto.

E depois há a questão mais delicada, o tão discutido verão de 2022 sobre os acionistas. O presidente Antonio Liguori já se revelou “A Invitalia existe, estamos competindo com a Iveco há muitos anos. Na Itália ou no exterior, poucas mudanças. Desde agosto de 2022, nada mudou, e a hipótese de que o secretário Físmico Zalino teme a despedida da Invitalia causou bastante rebuliço. Na verdade, a falta de atenção nas vias administrativas é rotulada como falsa e totalmente infundada.

Ao longo dos anos, os membros da Industria Italiana Autobus nunca deixaram de oferecer seu apoio e nenhuma mudança está planejada. De acordo com o plano de resgate inicial, a busca por um sócio que ajude a reiniciar a empresa nunca parou e continua longe dos holofotes da mídia.

O tema é o ônibus Gaetano assinado pelo IIA em novembro de 2022. Acordo de cooperação Prevê atividades comerciais e industriais comuns para vender veículos elétricos e movidos a hidrogênio em mercados de referência comuns. Por isso, nenhuma bandeira portuguesa está pronta para acenar no tejadilho do IIA, uma parceria lucrativa que proporciona trocas contínuas de informação técnica e fabril destinadas a melhorar a produção automóvel.