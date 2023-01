Detidos dois militares, entre eles o filho de Lucarelli

Depois de uma noite na discoteca, eles a teriam levado para uma casa no centro de Milão. Lá, segundo as investigações, eles teriam abusado dela e a estuprado coletivamente.

Dois meninos, de 22 e 23 anos, foram presos pela polícia na manhã de sexta-feira sob a acusação de estupro coletivo depois de terem sido acusados ​​de estuprar uma estudante americana em março passado. Um deles é o zagueiro do Livorno, time que joga na Série D e é filho de Cristiano Lucarelli, ex-atacante do Livorno e ex-técnico do Ternana. Já o segundo rapaz preso é Federico Apolloni, também jogador do time toscano.

Segundo o que foi apurado pela equipa móvel coordenada por Marco Galli, dois jovens e três amigos – que neste momento estão a ser investigados – teriam encontrado a vítima numa discoteca, dando-lhe boleia para casa ao final da noite. Nesse momento, porém, eles a teriam levado para um apartamento no centro, aparentemente de propriedade de um amigo de Lucarelli, onde teria ocorrido a violência.

Alguns dias depois, a mesma vítima – que estava com outros amigos naquela noite – entrou em contato com a polícia, iniciando uma investigação. Após as últimas semanas de buscas e apurações, a equipe do Ministério Público — comandada pela delegada Letícia Mannella e pela advogada Alessia Menegasso — terá buscado a guarda cautelar da Zipp, Sara Cipola.

Alguns momentos da noite – que começou em um clube na área de Sempione – incluirão vídeos que investigadores e promotores já capturaram nos celulares dos cinco meninos durante o verão. Em alguns trechos dos clipes, fica claro que a vítima se recusa a ter relações com os jovens. No pedido de prisão preventiva, sobre os requisitos cautelares e o risco de reincidência que justificaram a prisão domiciliar dos dois jogadores, “surge a incapacidade de entender completamente a gravidade do comportamento dos suspeitos. Eles são considerados inocentes de interferência ambiental”.

“Livorno 1915 toma nota da medida cautelar tomada pelo Ministério Público de Milão contra Federico Apolloni e Mattia Lucarelli, membros da associação desportiva, e, de acordo com o trabalho dos órgãos de investigação, aguardando esclarecimentos sobre o episódio, acreditamos em a imparcialidade de Federico e Mattia em relação às alegações controversas”, disse o clube Amaranth em um comunicado.