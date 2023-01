Últimas notícias sobre o futuro de Leo: portugueses querem governo ‘acessível’ no exterior

Leo pode assinar pessoalmente um contrato que o vincula até 2027, pelo que a ideia é focar nos jogadores, não na comitiva, no pai ou em Jorge Mendes. Nem por um dia o Milan tentou impedir a situação do jogador. Primeiro, o Milan não contribui para a disputa de pagamento de 16,5 milhões de Leo com o Sporting. Pois é verdade que Lilly foi punida conjuntamente, mas o agressor ainda teve que pagar sua metade. Leao esperava um grande reforço financeiro, mas o problema é que o dinheiro tem que ser atrelado a brindes e bônus na assinatura da renovação, então o Milan vai dobrar devido aos impostos que não pretende pagar.

E depois há a questão do destino, porque atualmente Leo está definido em 150 milhões nos primeiros dias de julho. A ideia e a demanda de Leo é baixá-lo para cerca de 80 milhões – talvez deixando qualquer comprador livre para pagar um bônus de assinatura – enquanto o Milan se opõe ferozmente a isso, sem intenção de reduzir os preços. Portanto, reduza o preço para 150 ou cancele imediatamente para administrar o mercado Zune silenciosamente.