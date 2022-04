Covit Itália, Boletim de 2 de abril de 2022: Casos Positivos, Hospitalização e Recuperação

Na Itália, 70.803 pessoas foram afetadas e 129 morreram nas últimas 24 horas. Lácio (9.115), Lombardia (8.782) e Campânia (7.537) foram as áreas mais afetadas. Com 477.041 swaps, sobe positivamente para 14,8% (+ 0,4%).

De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente são 1.277.611 pessoas positivas para Govt, e outras 6.124 nas últimas 24 horas. Um total de 14.790.806 italianos foram afetados desde o surto, com o número de mortos subindo para 159.666. O número de alta e recuperados é de 13.353.529 com um aumento de 65.159 em relação a ontem.

O número de pacientes em terapia intensiva está aumentando: mais 17 de um total de 493 pacientes. Por outro lado, o número de pacientes internados no hospital foi 32 a menos do que ontem, para um total de 9.949.

Ordem dos médicos: “Retirem as máscaras com antecedência. Entregaremos nossa responsabilidade”

“O conselho dos médicos é não comprometer sua segurança. Use sempre máscaras em casa, porque hoje a disseminação do aerossol ainda é generalizada e o vírus está ativo”. Este é o alerta de Filippo Anelli, presidente da Comissão Médica Nacional (Fnomceo). “A mensagem de que não precisamos mais de máscaras não nos ajuda, por isso é importante fazer o contrário novamente. não entendo mais nada sobre isso.” “Somos responsáveis ​​pelos cidadãos”, disse ela.

OMS: Nova subvariante do Omicron. Isso se chama XE e é 10% mais contagioso

Chama-se XE e é uma subespécie da família Omigron. Ele combina mutações de Omicron 1 e Omicron 2 e, segundo estimativas iniciais da Organização Mundial da Saúde, é um pouco mais contagioso que o Omicron 2, 10% mais contagioso que o corona vírus. 19 de janeiro, após o qual mais de 600 linhas foram relatadas.

ISS: Omigran ocorre frequentemente com reinícios, especialmente entre os jovens

Casos de recidiva pela variante Omigran são mais comuns em jovens, principalmente menores de 19 e 49 anos. O Istituto Superiore di Sanità (Iss) destaca isso em seu extenso relatório semanal. Jovens entre 12 e 49 anos estão em maior risco. “Provavelmente as pessoas mais jovens têm um risco maior de reinfecção – observa o ISS no documento – devido a comportamentos e expressões de maior risco em comparação com aqueles com mais de 60 anos”. Aqueles com o primeiro diagnóstico de bócio após mais de 210 dias têm maior risco de reinfecção com Omigron. Os reinícios também são mais comuns entre os profissionais de saúde do que qualquer outra população. “A taxa de recorrência é de 3,5% do número total de casos notificados, consistente com a semana anterior”.

Long Govt afeta 15% dos resgatados

As internações, visitas e consultas em hospitais devido a esta última onda epidêmica devem ser retomadas, mas os pacientes que sofrem de bócio crônico também devem ser acompanhados. Existem também efeitos colaterais significativos que afetam até 15% daqueles que se recuperam em média, com 41,7% dos hospitais relatando uma dose longa de coviol de 5 a 10%, embora isso aumente para 10 a 20% em 33,3% dos hospitais . Dos 8,3% de recuperações hospitalares, 20 e 30% foram diagnosticados, enquanto apenas 16,7% das estruturas foram diagnosticadas com menos de 5% de bócio. Esses dados são destacados por uma pesquisa iniciada pela Federação dos Internistas Hospitalares (Fadoi) em 19 regiões. Distúrbios generalizados: Fadiga crônica, 79,2% culpam a recuperação, dificuldades respiratórias (62,5%), ‘nevoeiro cerebral’ (20,8%), enquanto 16,7% culpam problemas neurológicos e o mesmo batimento cardíaco. No entanto, 87,5% dos hospitais implantaram serviços dedicados à cobertura de pacientes de longa permanência, com ambulatórios na maioria dos casos dedicados, com possibilidade de acompanhamento.